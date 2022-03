Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine vydala brožúru v dvoch jazykoch

Bratislava 21. marca (TASR) - Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine vydala informačnú brožúru v ukrajinskom a anglickom jazyku. Ľudia na úteku pred vojnou na Ukrajine v nej nájdu všetky informácie na jednom mieste. Informačný materiál poputuje na hotspoty na dopravných uzloch, do táborov či na cudzinecké polície a miesta prvého kontaktu na hraniciach. Cez víkend iniciatíva rozdala prvých 5760 kusov v Bratislave a Trnave, informovala.



Ľudia podľa Jakuba Kratochvíla z Iniciatívy Kto pomôže Ukrajine často nemajú základné informácie a nevedia sa zorientovať v spleti zdrojov v online aj offline priestore. "Aj nás ľudia neustále oslovujú s rôznymi otázkami, na ktoré nevedia nájsť odpoveď. Pričom by im veľmi pomohlo, ak by všetko bolo na jednom mieste," vysvetlil Kratochvíl, ktorý vznik brožúrky inicioval.



Informačný materiál ľudí jednoduchým a prehľadným spôsobom prevedie základnými oblasťami – od transportu, cez ubytovanie, psychosociálnu pomoc, až po základné informácie o Slovensku a kroky, ktoré ich najbližšie čakajú. "Keď človek príde, prekročí hranicu a vydýchne si, že už je asi v bezpečnej krajine, väčšinou nie je v stave začať cez telefón vyhľadávať potrebné informácie. Ak ale dostane do ruky brožúrku, ktorá ho navedie na správne miesta, uľahčí mu to situáciu," priblížil.



Na webovej stránke helpukraine.sk nájdu ľudia informácie k všetkým oblastiam z brožúrky kompletné a pravidelne aktualizované v oboch jazykoch. "Pri každej téme je QR kód, ktorý možno naskenovať alebo aj webová adresa, kde ľudia nájdu aktuálne a kompletné informácie," doplnil Kratochvíl.



Slovenský variant zatiaľ iniciatíva nepripravuje, no na webovej stránke ktopomozeukrajine.sk bude postupne pridávať všetky podstatné informácie aj v slovenčine.



Iniciatíva otvorila aj nové zberné miesto humanitárnej pomoci v obchodnom centre na Einsteinovej ulici v Bratislave.