< sekcia Regióny
Iniciatíva obcí vyzýva na odborný dialóg o reforme verejnej správy
Podľa združenia tvoria malé obce viac ako polovicu všetkých obcí na Slovensku, no ich hlas pri príprave zmien nebol vypočutý.
Autor TASR
Bajerovce 17. marca (TASR) - Zastupovať záujmy malých obcí chce nová občianska iniciatíva, ktorá vznikla ako reakcia na pripravované reformy verejnej správy. Občianske združenie Iniciatíva malých obcí (IMO) tvrdí, že návrhy zmien nereflektujú realitu života na vidieku a vznikali bez dostatočného zapojenia malých samospráv. TASR o tom informovali z IMO.
Podľa združenia tvoria malé obce viac ako polovicu všetkých obcí na Slovensku, no ich hlas pri príprave zmien nebol vypočutý. „Malé obce tvoria chrbtovú kosť slovenského vidieka. Napriek tomu sa o ich budúcnosti rozhoduje bez nich. Ak má vzniknúť reforma verejnej správy, musí sa začať počúvaním ľudí, ktorí ju denne vykonávajú v praxi - starostov a obyvateľov malých obcí,“ uviedol zakladateľ združenia a starosta obce Bajerovce Michal Sekerák.
Iniciatíva reaguje na pozičný dokument o reforme verejnej správy, ktorý pripravili Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenie samosprávnych krajov SK8. Podľa IMO bol materiál pripravený bez reálneho zapojenia malých obcí. „Združenie malých obcí ostro protestuje proti materiálu, ktorý predstavilo vedenie ZMOS ako pozičný dokument k reforme verejnej správy. Tento dokument bol dlhodobo utajený a mnohé obce sa k nemu vôbec nemohli vyjadriť. Vyzerá to skôr ako prezentácia názorov úzkej skupiny ľudí než výsledok širokej diskusie samospráv,“ uviedol Sekerák.
Vyzývajú vedenie ZMOS, aby vysvetlilo spôsob prípravy dokumentu a uviedlo, s koľkými obcami do 500 obyvateľov bol tento dokument konzultovaný. Zároveň vyzýva ZMOS, aby zverejnil zoznam obcí, ktorým bol materiál zaslaný, zoznam obcí, ktoré ho pripomienkovali, a mená autorov, ktorí ho pripravovali.
IMO odmieta tvrdenia, že malé obce sú ekonomicky neefektívne. Za neprijateľné považuje, aby sa reforma verejnej správy zameriavala predovšetkým na ne, zatiaľ čo iné úrovne riadenia štátu zostávajú mimo diskusie. Iniciatíva preto vyzýva vládu, parlament aj združenia samospráv na otvorenie skutočného odborného dialógu o budúcnosti verejnej správy na Slovensku.
ZMOS a združenie SK8 predstavili 13. marca spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. Predstavujú v ňom spoločné požiadavky k potrebnej reforme verejnej správy. Zhodli sa na princípoch a krokoch nevyhnutných na modernizáciu a efektívnejšie fungovanie služieb občanom. Spoločný materiál, ktorý je výsledkom dvojročného odborného dialógu, predstavuje podľa samospráv ucelenú víziu, ako transformovať verejnú správu na moderný, štíhly a funkčný systém postavený na potrebách obyvateľov v území.
