Iniciatíva pod vedením Bratislavy má pracovať pre budúce generácie

Bratislava 28. mája (TASR) - Nová medzinárodná iniciatíva pod vedením Bratislavy má združovať starostov a odborníkov s cieľom pracovať na inováciách v prospech budúcich generácií. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo. V týchto dňoch sa podľa jeho slov koná tiež medzinárodná konferencia Start with Children: The Bratislava Summit 2024.



"Ulice navrhnuté pre deti sú automaticky ľahšie prístupné pre všetkých ostatných, vrátane seniorov, osôb so zdravotným znevýhodnením, chodcov či cyklistov. To je zároveň dôvod, prečo sme v hlavnom meste zorganizovali summit," podotkol Vallo. Na konferencii, ktorá trvá od utorka do stredy (29. 5.), bude podľa neho okrem iného diskutovať viac ako 50 odborníkov na tvorbu miest ohľaduplných voči deťom. "Je to vôbec prvá takáto konferencia, ktorá ponúka komplexný pohľad na deti v meste," doplnil.



Primátor hlavného mesta poznamenal, že počas plánovania summitu sa spojili so stovkami odborníkov a starostov z celého sveta. V podobných projektoch chce pokračovať. Rovnako chce prostredníctvom iniciatívy pomôcť ďalším primátorom a starostom, aby si vybudovali sieť vzájomnej podpory či vymieňali skúsenosti.