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Iniciatíva Sadíme budúcnosť otvára novú grantovú výzvu na jar
Za šesť rokov existencie iniciatívy Sadíme budúcnosť sa podarilo podporiť už vyše 160 výsadieb v rôznych častiach Slovenska.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. novembra (TASR) - Nadácia Ekopolis otvára novú grantovú výzvu programu Sadíme budúcnosť. O finančnú podporu na jarnú výsadbu sa môžu uchádzať obce, školy, občianske združenia aj neformálne občianske iniciatívy. Žiadosti je možné predkladať do 25. januára 2027. TASR o tom za nadáciu informovala Lucia Hasbach.
Za šesť rokov existencie iniciatívy Sadíme budúcnosť sa podarilo podporiť už vyše 160 výsadieb v rôznych častiach Slovenska. V krajine tak pribudlo viac ako 8000 stromov, celková hodnota doterajšej podpory presiahla 400.000 eur.
„Záujem o výsadby je veľký a teší nás, že čoraz viac ľudí chce aktívne meniť svoje okolie. Zároveň vidíme, že kvalitná výsadba nie je len o tom, koľko stromov zasadíme. Dôležité je vybrať správne druhy, nájsť pre ne vhodné miesto a zabezpečiť im starostlivosť v nasledujúcich rokoch. Stromy potrebujeme práve tam, kde dokážu pomôcť krajine lepšie zvládať horúčavy, sucho či prívalové dažde. A keď sa do ich výsadby a starostlivosti zapoja miestni ľudia, vzniká navyše pridaná hodnota spájania sa pre dobrú vec,“ skonštatovala Daniela Mrázová, programová manažérka iniciatívy Sadíme budúcnosť z Nadácie Ekopolis.
V rámci jarného kola grantového programu budú môcť záujemcovia získať na svoje projekty podporu od 1500 do 4000 eur. Financie je možné získať napríklad na zakladanie ovocných sadov, obnovu alebo výsadbu alejí a stromoradí, vetrolamov, remízok či zelených plôch v obciach a mestách. Pri výbere drevín sa kladie dôraz na ich vhodnosť pre konkrétnu lokalitu a uprednostňujú sa pôvodné druhy.
O finančnú podporu na výsadbu môžu žiadať mimovládne organizácie, školy, komunitné centrá, samosprávy a aj neformálne občianske iniciatívy. Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke iniciatívy Sadíme budúcnosť, uzávierka jarného grantového kola je 25. januára. O podpore projektov rozhodne odborná komisia, výsledky budú známe koncom februára 2027. Samotné výsadby sa budú realizovať od marca do mája 2027.
Za šesť rokov existencie iniciatívy Sadíme budúcnosť sa podarilo podporiť už vyše 160 výsadieb v rôznych častiach Slovenska. V krajine tak pribudlo viac ako 8000 stromov, celková hodnota doterajšej podpory presiahla 400.000 eur.
„Záujem o výsadby je veľký a teší nás, že čoraz viac ľudí chce aktívne meniť svoje okolie. Zároveň vidíme, že kvalitná výsadba nie je len o tom, koľko stromov zasadíme. Dôležité je vybrať správne druhy, nájsť pre ne vhodné miesto a zabezpečiť im starostlivosť v nasledujúcich rokoch. Stromy potrebujeme práve tam, kde dokážu pomôcť krajine lepšie zvládať horúčavy, sucho či prívalové dažde. A keď sa do ich výsadby a starostlivosti zapoja miestni ľudia, vzniká navyše pridaná hodnota spájania sa pre dobrú vec,“ skonštatovala Daniela Mrázová, programová manažérka iniciatívy Sadíme budúcnosť z Nadácie Ekopolis.
V rámci jarného kola grantového programu budú môcť záujemcovia získať na svoje projekty podporu od 1500 do 4000 eur. Financie je možné získať napríklad na zakladanie ovocných sadov, obnovu alebo výsadbu alejí a stromoradí, vetrolamov, remízok či zelených plôch v obciach a mestách. Pri výbere drevín sa kladie dôraz na ich vhodnosť pre konkrétnu lokalitu a uprednostňujú sa pôvodné druhy.
O finančnú podporu na výsadbu môžu žiadať mimovládne organizácie, školy, komunitné centrá, samosprávy a aj neformálne občianske iniciatívy. Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke iniciatívy Sadíme budúcnosť, uzávierka jarného grantového kola je 25. januára. O podpore projektov rozhodne odborná komisia, výsledky budú známe koncom februára 2027. Samotné výsadby sa budú realizovať od marca do mája 2027.