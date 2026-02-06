< sekcia Regióny
Iniciatíva Stred:Cestujúci vlakom potrebujú alternatívy na kúpu lístku
Iniciatíva, ktorá združuje krajských, mestských a obecných politikov z Banskobystrického kraja, sa chce podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera v tejto súvislosti obrátiť aj na ministra dopravy.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 6. februára (TASR) - Predaj vlakových cestovných lístkov prostredníctvom automatov, kancelárií Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK) či zrušenie poplatku vo výške tri eurá pri kúpe cestovného lístku vo vlaku. To sú opatrenia, ktoré by podľa Iniciatívy Stred mohli zmierniť dosahy rušenia predajných miest na niektorých železničných staniciach v regiónoch Slovenska.
Iniciatíva, ktorá združuje krajských, mestských a obecných politikov z Banskobystrického kraja, sa chce podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera v tejto súvislosti obrátiť aj na ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Problém s nákupom lístkov po zrušení takýchto predajných miest, a to najmä pre ľudí, ktorí si nevedia kúpiť cestovný lístok v online priestore, je podľa iniciatívy vo viacerých mestách a obciach.
„Ja na jednej strane chápem racionalizačné opatrenia, ale na druhej strane sa tu dá urobiť veľa protiopatrení na to, aby ten dosah nebol na ľudí taký veľký,“ poznamenal Lunter na piatkovom stretnutí s novinármi. Zároveň dodal, že v prípade súčinnosti železníc je IDS BBSK prakticky ihneď pripravený zabezpečiť možnosť nákupu a vybavenia cestovných dokladov na vlak vo svojich kanceláriách. Lunter si totiž myslí, že predaj lístkov je jedna z vecí, ktorá môže odradiť ľudí od využívania železničnej dopravy.
Najnovšie problém so zrušeným predajným miestom trápi Žiar nad Hronom, kde si od začiatku februára cestujúci lístok na miestnej železničnej stanici už nekúpia. Žiarsky primátor Peter Antal uviedol, že reakcie ľudí na tento krok sú negatívne, pretože sa mnohí z nich nepohybujú v online priestore. Kupovanie cestovných lístkov priamo vo vlaku s príplatkom podľa jeho slov vyháňa ľudí z vlakov. „Chcem apelovať na to, aby Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) rozmýšľala, ako toto napraví,“ skonštatoval.
Podobnú skúsenosť má aj Ladislav Kardhordó, starosta Podbrezovej, kde bolo predajné miesto na železničnej stanici zrušené v novembri minulého roka. Zo stretnutí s občanmi môže povedať, že ľudia tento krok vnímajú negatívne a nie je pre nich riešením ani nákup lístkov v miestnej pobočke Slovenskej pošty, pretože je príliš vzdialená. „Online priestor nie každý ovláda, takže je s tým problém. Bolo by fajn, keby zainteresovaní hľadali optimálne riešenie pre všetkých zúčastnených,“ podotkol Kardhordó.
ZSSK zrušila predaj cestovných lístkov v žiarskej železničnej stanici pre dlhodobo klesajúci počet predaných lístkov na fyzickom predajnom mieste a stúpajúci trend nákupu lístkov v online priestore. Online predaj využíva v súčasnosti približne 61 percent cestujúcich, zhruba tretina cestujúcich využíva predaj na kamenných predajných miestach a približne päť percent predaja ostáva u vlakvedúcich vo vlaku s poplatkom za servis.
Od začiatku februára má ZSSK na Slovensku celkovo 66 fyzických predajných miest. Cestujúci si môžu lístok zakúpiť online prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky ZSSK. Ďalšou alternatívou je SMS lístok či nákup lístka vo všetkých pobočkách Slovenskej pošty.
