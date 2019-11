Iniciatíva stredné Slovensko hovorí o ďalších plánoch v doprave

Banská Bystrica 23. novembra (TASR) - Zhodnotením plnenia stanovených cieľov, ale aj plánovaním ďalších krokov sa zaoberali členovia Iniciatívy stredné Slovensko počas zasadnutia výkonného výboru iniciatívy, ktoré sa v uplynulom týždni konalo v Banskej Bystrici. TASR o tom informoval banskobystrický magistrát.



Podľa iniciatívy sa moderná dopravná infraštruktúra na trase severo-južného prepojenia Slovenska stále nestala realitou, navyše vážna situácia v oblasti dopravy, ktorú chcú riešiť, stále stagnuje. Členovia združenia hovoria, že im chýba komplexný prístup zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR k riešeniu celého úseku.



„Dosiahli sme čiastkové úspechy, ktoré sa týkajú riešenia v lokalite Ružomberok, respektíve Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, no požiadavky Iniciatívy stredné Slovensko k ostatným úsekom stále nenapredujú. Nepracuje sa na štúdiách a termíny zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) nie sú dodržané. Budeme preto žiadať ministerstvo dopravy a výstavby, a tiež NDS o stanovisko," uviedol primátor Banskej Bystrice a predseda Iniciatívy stredné Slovensko Ján Nosko.



Zároveň uviedol, že v ďalšom období budú tiež požadovať konkrétne odpovede na procesy prípravy jednotlivých úsekov severo-južného prepojenia Slovenska od politickej garnitúry, ktorá vzíde z nových parlamentných volieb.



Svoju nespokojnosť budú členovia Iniciatívy stredné Slovensko tlmočiť aj na protestnom zhromaždení, ktoré sa v Bratislave uskutoční 26. novembra. Po verejnom proteste budú predstavitelia samospráv diskutovať so zástupcami rezortov dopravy a životného prostredia. Za združenie Iniciatíva stredné Slovensko sa na stretnutí zúčastní primátor Krupiny Radoslav Vazan a primátor Šiah Štefan Gregor.



Iniciatíva vznikla v máji 2017 a svojou činnosťou chce dosiahnuť dobudovanie prepojenia v krajine, diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová a Hubová – Ivachnová, rýchlostnej cesty R3 Trstená – Dolný Kubín, R1 Ružomberok – Banská Bystrica a súvisiace spojenie I/71 Lučenec – Fiľakovo – Salgótarján. Medzi jej priority patrí aj liberalizácia železničnej dopravy na strednom Slovensku, čo by malo priniesť ďalšie zlepšenie v tejto oblasti.