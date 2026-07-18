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Iniciatíva swapnito dáva už roky veciam druhú šancu
Dobrovoľníci sa podieľajú na organizovaní pravidelných swapov, počas ktorých si ľudia môžu bezplatne vymieňať oblečenie, knihy, rastliny, hračky či ďalšie predmety.
Autor TASR
Piešťany 18. júla (TASR) - Z frustrácie z dosahov rýchlej módy vznikla v roku 2020 v Piešťanoch dobrovoľnícka iniciatíva swapnito, ktorá dnes organizuje pravidelné výmenné podujatia, spolupracuje so školami a zapája desiatky dobrovoľníkov. Jej cieľom je dať veciam druhú šancu a podporiť udržateľnejší spôsob spotreby. Pre TASR to uviedla zakladateľka a členka iniciatívy Adriána Tibenská.
„Vzniklo to z frustrácie z toho, aké sú dosahy rýchlej módy a prečo máme toľko oblečenia. Zamysleli sme sa, čo s tým vieme robiť, a tak sme zorganizovali prvý swap v Piešťanoch,“ priblížila a dodala, že z pôvodných troch zakladateľov sa iniciatíva rozrástla na osemčlenný organizačný tím a približne 30 až 40 dobrovoľníkov.
Dobrovoľníci sa podieľajú na organizovaní pravidelných swapov, počas ktorých si ľudia môžu bezplatne vymieňať oblečenie, knihy, rastliny, hračky či ďalšie predmety. Iniciatíva zároveň realizuje ambasádorský program pre stredné školy, v rámci ktorého študenti po absolvovaní školenia pripravujú vlastné swapy vo svojich školách.
Jednou z najväčších výziev je podľa Tibenskej množstvo darovaných vecí. „Tých vecí je stále strašne veľa. Preto robíme swapy, aby sa dostali späť do obehu. To, čo zostane, sa snažíme posunúť neziskovým organizáciám alebo upcyklistom, aby to neskončilo na skládke,“ vysvetlila. Doplnila, že iniciatíva spolupracuje s viacerými občianskymi združeniami, ktoré oblečenie distribuujú ľuďom v núdzi, ako aj s tvorcami, ktorí ho ďalej spracúvajú.
Fungovanie projektu je podľa nej postavené najmä na dobrovoľníkoch. „Máme dobrovoľníkov od približne 16 do 60 rokov. Snažíme sa vytvárať takú atmosféru, aby sa u nás cítili dobre a radi sa vracali,“ uviedla Tibenská.
Ľudí, ktorí ešte na swape neboli, povzbudzuje, aby sa nebáli vecí z druhej ruky. „Možno máme niekedy ostych mať veci z druhej ruky, ale stále sú to funkčné veci. Človek ich mal možno raz či dvakrát na sebe a posunul ich ďalej. Netreba sa toho obávať a oplatí sa to vyskúšať,“ dodala.
Iniciatíva aktuálne pripravuje aj prvý celoslovenský Swap Week, ktorý sa uskutoční od 7. do 13. septembra. „Všetky organizácie, reuse centrá, kultúrne centrá, jednotlivci či kaviarne budú po celom Slovensku robiť swapy. Snažíme sa robiť osvetu o tom, že existujú aj iné spôsoby obstarávania oblečenia a ďalších vecí. Prihlasovanie je otvorené počas celého leta, takže ktokoľvek sa môže pridať,“ zdôraznila.
„Vzniklo to z frustrácie z toho, aké sú dosahy rýchlej módy a prečo máme toľko oblečenia. Zamysleli sme sa, čo s tým vieme robiť, a tak sme zorganizovali prvý swap v Piešťanoch,“ priblížila a dodala, že z pôvodných troch zakladateľov sa iniciatíva rozrástla na osemčlenný organizačný tím a približne 30 až 40 dobrovoľníkov.
Dobrovoľníci sa podieľajú na organizovaní pravidelných swapov, počas ktorých si ľudia môžu bezplatne vymieňať oblečenie, knihy, rastliny, hračky či ďalšie predmety. Iniciatíva zároveň realizuje ambasádorský program pre stredné školy, v rámci ktorého študenti po absolvovaní školenia pripravujú vlastné swapy vo svojich školách.
Jednou z najväčších výziev je podľa Tibenskej množstvo darovaných vecí. „Tých vecí je stále strašne veľa. Preto robíme swapy, aby sa dostali späť do obehu. To, čo zostane, sa snažíme posunúť neziskovým organizáciám alebo upcyklistom, aby to neskončilo na skládke,“ vysvetlila. Doplnila, že iniciatíva spolupracuje s viacerými občianskymi združeniami, ktoré oblečenie distribuujú ľuďom v núdzi, ako aj s tvorcami, ktorí ho ďalej spracúvajú.
Fungovanie projektu je podľa nej postavené najmä na dobrovoľníkoch. „Máme dobrovoľníkov od približne 16 do 60 rokov. Snažíme sa vytvárať takú atmosféru, aby sa u nás cítili dobre a radi sa vracali,“ uviedla Tibenská.
Ľudí, ktorí ešte na swape neboli, povzbudzuje, aby sa nebáli vecí z druhej ruky. „Možno máme niekedy ostych mať veci z druhej ruky, ale stále sú to funkčné veci. Človek ich mal možno raz či dvakrát na sebe a posunul ich ďalej. Netreba sa toho obávať a oplatí sa to vyskúšať,“ dodala.
Iniciatíva aktuálne pripravuje aj prvý celoslovenský Swap Week, ktorý sa uskutoční od 7. do 13. septembra. „Všetky organizácie, reuse centrá, kultúrne centrá, jednotlivci či kaviarne budú po celom Slovensku robiť swapy. Snažíme sa robiť osvetu o tom, že existujú aj iné spôsoby obstarávania oblečenia a ďalších vecí. Prihlasovanie je otvorené počas celého leta, takže ktokoľvek sa môže pridať,“ zdôraznila.