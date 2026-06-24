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Iniciatíva Vráťme život Tatrám žiada preveriť stanovy klubu turistov
Podnet bol adresovaný Ministerstvu vnútra SR a ďalším orgánom.
Autor TASR
Vysoké Tatry 24. júna (TASR) - Iniciatíva Vráťme život Tatrám podala podnet Ministerstvu vnútra SR a ďalším orgánom na preskúmanie zákonnosti stanov Klubu slovenských turistov (KST). Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurillu k tomuto kroku pristúpili v kontexte udalostí posledných týždňov a mesiacov, ktoré súvisia s výmenou prevádzkovateľov vysokohorských chát a napätím v turistickej komunite.
Doplnil, že cieľom podnetu nie je zrušenie ani poškodenie KST ako organizácie. „Dôvera v slovenskú turistiku nemôže byť narúšaná aroganciou, výsmechom turistov a pocitom, že o ikonických horských chatách rozhoduje úzky okruh ľudí bez dostatočnej kontroly. KST nie je súkromný klub niekoľkých funkcionárov. Je to organizácia, ktorej rozhodnutia sa dotýkajú celej turistickej verejnosti,“ uviedol Dzurilla.
Podnetu predchádzala právna analýza stanov identifikujúca viaceré oblasti, ktoré podľa iniciatívy môžu byť problematické z hľadiska zákona o združovaní občanov. Ide najmä o nejasné právne postavenie regiónov, miestnych klubov a organizačných jednotiek KST, možné presúvanie podstatných členských práv a povinností mimo stanov do interných predpisov. Iniciatíva upozorňuje aj na možný nesúlad medzi stanovami a verejne zapísaným spôsobom konania štatutárneho orgánu KST.
Iniciatíva žiada preveriť, či stanovy poskytujú členom a klubom dostatočne jasné a účinné nástroje kontroly volených orgánov, vrátane možnosti vyvodiť zodpovednosť pred uplynutím funkčného obdobia. „Ak má niekto moc rozhodovať o chatách, tradícii a dôvere turistov, musí zniesť aj kontrolu. Nestačí sa schovať za stanovy, ak tie samotné vyvolávajú pochybnosti. Pravidlá nemôžu byť písané tak, aby chránili funkcionárov pred členmi. Majú chrániť členov pred svojvôľou funkcionárov,“ dodal Dzurilla.
Podnet bol adresovaný Ministerstvu vnútra SR a ďalším orgánom. Iniciatíva žiada, aby príslušný orgán preveril zákonnosť stanov KST, vyžiadal si interné predpisy, na ktoré stanovy odkazujú, preskúmal právne postavenie regiónov a miestnych klubov a v prípade zistenia nesúladu zabezpečil primeranú nápravu.
Doplnil, že cieľom podnetu nie je zrušenie ani poškodenie KST ako organizácie. „Dôvera v slovenskú turistiku nemôže byť narúšaná aroganciou, výsmechom turistov a pocitom, že o ikonických horských chatách rozhoduje úzky okruh ľudí bez dostatočnej kontroly. KST nie je súkromný klub niekoľkých funkcionárov. Je to organizácia, ktorej rozhodnutia sa dotýkajú celej turistickej verejnosti,“ uviedol Dzurilla.
Podnetu predchádzala právna analýza stanov identifikujúca viaceré oblasti, ktoré podľa iniciatívy môžu byť problematické z hľadiska zákona o združovaní občanov. Ide najmä o nejasné právne postavenie regiónov, miestnych klubov a organizačných jednotiek KST, možné presúvanie podstatných členských práv a povinností mimo stanov do interných predpisov. Iniciatíva upozorňuje aj na možný nesúlad medzi stanovami a verejne zapísaným spôsobom konania štatutárneho orgánu KST.
Iniciatíva žiada preveriť, či stanovy poskytujú členom a klubom dostatočne jasné a účinné nástroje kontroly volených orgánov, vrátane možnosti vyvodiť zodpovednosť pred uplynutím funkčného obdobia. „Ak má niekto moc rozhodovať o chatách, tradícii a dôvere turistov, musí zniesť aj kontrolu. Nestačí sa schovať za stanovy, ak tie samotné vyvolávajú pochybnosti. Pravidlá nemôžu byť písané tak, aby chránili funkcionárov pred členmi. Majú chrániť členov pred svojvôľou funkcionárov,“ dodal Dzurilla.
Podnet bol adresovaný Ministerstvu vnútra SR a ďalším orgánom. Iniciatíva žiada, aby príslušný orgán preveril zákonnosť stanov KST, vyžiadal si interné predpisy, na ktoré stanovy odkazujú, preskúmal právne postavenie regiónov a miestnych klubov a v prípade zistenia nesúladu zabezpečil primeranú nápravu.