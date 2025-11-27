< sekcia Regióny
Iniciatíva Zelenšia Dubnica mieri do základných škôl
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 27. novembra (TASR) - Prekonať 60-percentnú hranicu separovania komunálneho odpadu v Dubnici nad Váhom je hlavným cieľom environmentálnej iniciatívy Zelenšia Dubnica. Osvetu radnica smeruje aj na dubnických školákov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
Prednáškový cyklus zameraný na správne triedenie odpadu sa na všetkých troch mestských základných školách, ako aj na ZŠ s MŠ Dominika Savia, začne v piatok (28. 11.). Odborným garantom Zelenšej Dubnice je Adam Rehák, ktorý je zároveň predsedom komisie životného prostredia a ekológie.
„Do škôl nevstupujeme s cieľom prednášať, ale interagovať s deťmi, prehĺbiť v nich záujem o ekologické témy a najmä vysvetliť, prečo je triedenie odpadu dôležitou témou. Mnohé zo škôl už teoretický základ deťom poskytli, pozrieme sa preto aj na otázky z praxe triedenia odpadu a tiež sporné a problematické komodity,“ doplnil Rehák.
Každý piatok sa vždy na jednej zo škôl bude hovoriť o tom, ako narábať s odpadom. Besedy pod hlavičkou Zelenšej Dubnice sú určené pre žiakov prvého i druhého stupňa základných škôl.
„Aby sme boli v projekte úspešní, nemali by sme zabúdať ani na najmladšie generácie, v budúcnosti budú výrazne ovplyvňovať podobu mesta a jeho adaptabilitu na klimatické zmeny. Deti v materských školách plánujeme touto témou osloviť vo forme tematickej maľovanky s maskotom projektu,“ priblížil primátor Peter Wolf.
