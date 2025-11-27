Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Regióny

Iniciatíva Zelenšia Dubnica mieri do základných škôl

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Každý piatok sa vždy na jednej zo škôl bude hovoriť o tom, ako narábať s odpadom.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 27. novembra (TASR) - Prekonať 60-percentnú hranicu separovania komunálneho odpadu v Dubnici nad Váhom je hlavným cieľom environmentálnej iniciatívy Zelenšia Dubnica. Osvetu radnica smeruje aj na dubnických školákov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.

Prednáškový cyklus zameraný na správne triedenie odpadu sa na všetkých troch mestských základných školách, ako aj na ZŠ s MŠ Dominika Savia, začne v piatok (28. 11.). Odborným garantom Zelenšej Dubnice je Adam Rehák, ktorý je zároveň predsedom komisie životného prostredia a ekológie.

„Do škôl nevstupujeme s cieľom prednášať, ale interagovať s deťmi, prehĺbiť v nich záujem o ekologické témy a najmä vysvetliť, prečo je triedenie odpadu dôležitou témou. Mnohé zo škôl už teoretický základ deťom poskytli, pozrieme sa preto aj na otázky z praxe triedenia odpadu a tiež sporné a problematické komodity,“ doplnil Rehák.

Každý piatok sa vždy na jednej zo škôl bude hovoriť o tom, ako narábať s odpadom. Besedy pod hlavičkou Zelenšej Dubnice sú určené pre žiakov prvého i druhého stupňa základných škôl.

„Aby sme boli v projekte úspešní, nemali by sme zabúdať ani na najmladšie generácie, v budúcnosti budú výrazne ovplyvňovať podobu mesta a jeho adaptabilitu na klimatické zmeny. Deti v materských školách plánujeme touto témou osloviť vo forme tematickej maľovanky s maskotom projektu,“ priblížil primátor Peter Wolf.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom