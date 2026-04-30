Inkluzívne ihriská pribudli aj v košickej časti Juh a v Sečovciach
Cieľom projektu je zabezpečiť bezbariérový prístup ku každému inkluzívnemu prvku.
Autor TASR
Košice 30. apríla (TASR) - Inkluzívne „Ihrisko pre každé dieťa“, ktoré minister práce Erik Tomáš (Hlas - SD) postupne otvára po celom Slovensku, vo štvrtok pribudlo aj v Košiciach v mestskej časti Juh. Ako pre TASR uviedli z tlačového oddelenia rezortu práce, vznikol tam moderný, bezpečný a prístupný priestor pre deti rôzneho veku a schopností.
„Vďaka svojej polohe blízko centra ho využijú nielen obyvatelia, ale aj návštevníci mesta. Ihrisko je prispôsobené aj deťom so zdravotným znevýhodnením a ponúka prvky na rozvoj pohybu, motoriky, kreativity aj spoločných aktivít. Výhodou je blízkosť viacerých materských škôl, ktoré ho môžu využívať v rámci denných aktivít,“ uviedlo ministerstvo. Priestor tak prispieva ku kvalite života v lokalite aj k rozšíreniu možností predškolských zariadení.
Minister zároveň otvoril detské inkluzívne ihrisko aj v obci Sečovce, ktoré sa nachádza v obývanej lokalite. „V jeho bezprostrednej blízkosti sa nachádza aj Centrum pre deti a rodiny Sečovce - Anjelik, kde sú umiestnené deti s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, čo ešte viac zvyšuje význam a využiteľnosť tohto priestoru,“ podotklo ministerstvo.
Cieľom projektu je zabezpečiť bezbariérový prístup ku každému inkluzívnemu prvku. V rámci ihriska musia byť zároveň umiestnené minimálne tri prvky zo zoznamu, napríklad inkluzívne pieskovisko, zmyslový chodník s oporou na vzpriamenú chôdzu, bezbariérový malý domček a podobne.
