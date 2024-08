Inkluzívne ihrisko v Handparku v Handlovej už slúži verejnosti

Handlová 20. augusta (TASR) - Detské ihrisko s inkluzívnymi hracími prvkami v Handparku v Handlovej už slúži verejnosti. Do užívania ho odovzdala samospráva v týchto dňoch, jeho výstavbu financovala z dotácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a vlastných zdrojov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Ihrisko môžu využívať i deti so zdravotným znevýhodnením a vzniklo prostredníctvom projektu Ihrisko pre každé dieťa, predtým Rodinka. "Oproti predošlému zámeru sa obohatil počet herných prvkov. Tie sú určené pre rôzne vekové kategórie, od najmenších detí po väčšie. Poskytujú možnosti pre hru a rozvoj pohybových aktivít, rozvoj hrubej motoriky, priestorovú orientáciu, sústredenie, tréning balančných a koordinačných schopností," priblížila Paulínyová.



Deti majú podľa nej k dispozícii vežovú hernú zostavu, tzv. loď s pieskoviskom, zapustenú trampolínu, hojdačku, kolotoč so sedením a volantom, lanovú sieť, inkluzívny labyrint, inkluzívny edukatívny panel, bezbariérový malý domček, dvojitý balančný mostík a opičiu dráhu.



"Vzhľadom na to, že sa zmenili podmienky dotácie, mesto malo možnosť dať si vyrobiť svoju vlastnú projektovú dokumentáciu. V nej sa odzrkadľuje viac hracích prvkov a pri prepočtoch aj za menej financií, keďže v pôvodne schválenej dotácii figurovali prvky vyrobené z agátového dreva, ktorých samotná ročná údržba by bola príliš nákladná," doplnila Paulínyová.



Celkové náklady na osadenie hracích prvkov nového ihriska predstavujú 56.762,40 eura, z toho dotácia od MPSVR SR bola vo výške 50.000 eur a zvyšnú sumu financovalo mesto. "V rámci projektu sa nemenila podstatná myšlienka, aby sme v Handparku mali umiestnených niekoľko zaujímavých hracích prvkov aj pre detičky, ktoré majú pohybové obmedzenie," dodala primátorka Silvia Grúberová.