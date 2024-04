Inovačné centrum Banskobystrického kraja vstúpilo do siete Ynovate

Banská Bystrica 25. apríla (TASR) - K sieti 12 inovačných centier Ynovate, ktorá združuje inovačné centrá zriaďované krajmi, mestami a univerzitami nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, sa pridalo Inovačné centrum Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Spoločným cieľom je podpora inovatívneho a udržateľného podnikania a zdieľanie najväčšej siete expertov v strednej Európe. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Inovačné centrum BBSK sa stalo len druhým slovenským centrom v tejto organizácii. Otvára to nové možnosti na rozvoj startupov, ako aj malých a stredných firiem v regióne, ktoré teraz môžu využívať osvedčenú sieť špičkových biznis expertov z oboch krajín.



"Som presvedčený, že len spoločne dokážeme najviac. A práve toto je skvelý príklad, ako využiť synergiu, spoluprácu a zdieľanie know-how. Cieľom nášho krajského inovačného centra je motivovať a spájať univerzity, verejnú správu a podnikateľský sektor a vytvárať podmienky pre ich efektívnu spoluprácu, výmenu informácií, tvorbu nových produktov a služieb, zdieľanie nových poznatkov, a tým zvýšenie inovačného potenciálu celého kraja," vysvetlil predseda BBSK Ondrej Lunter.



Sieť Ynovate vznikla na základe predošlej spolupráce agentúr z Juhomoravského, Libereckého, Moravskosliezskeho, Olomouckého, Plzenského, zo Stredočeského, z Ústeckého a zo Zlínskeho kraja. Teraz expanduje aj na Slovensko a po Žilinskom kraji aj do BBSK.



"Myslím si, že je dôležité využívať kultúrnu blízkosť Čechov a Slovákov. Máme spoločný cieľ - budovať silnú strednú Európu alebo Európu celkovo, preto je potrebné zdieľať know-how, zdieľať zdroje, a to tak, aby sme mali čo najviac ľudí, ktorí podnikajú a sú úspešní," zdôraznil riaditeľ Juhomoravského inovačného centra Petr Chládek.



"Pomocou dlhodobých partnerstiev s podnikateľmi a expertmi zo širokého spektra odborov podporujeme aj u nás rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov. Vďaka prepojeniu krajských inovačných centier teraz využijeme synergiu medzi týmito ekosystémami," dodala riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK, ktorá stojí za krajským inovačným centrom, Janka Pálková.