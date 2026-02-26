< sekcia Regióny
Inovačné centrum INOVIA otvorilo svoje nové sídlo v Žiline
Podľa Kociána je cieľom inovačného centra zastaviť odlev mozgov a premeniť región na miesto, kde sa globálne nápady rodia a realizujú doma.
Autor TASR
Žilina 26. februára (TASR) - Inovačné centrum INOVIA otvorilo vo štvrtok svoje nové sídlo v priestoroch AT Parku na Rosinskej ceste v Žiline. Ako informoval riaditeľ inovačného centra Vlastimil Kocián, aj naďalej tu budú poskytovať široké portfólio služieb zameraných na akceleráciu regiónu. Svoje regionálne centrá má INOVIA vo všetkých piatich regiónoch Žilinského kraja.
Podľa Kociána je cieľom inovačného centra zastaviť odlev mozgov a premeniť región na miesto, kde sa globálne nápady rodia a realizujú doma. „Naším poslaním je vytvárať príležitosti, pre ktoré sa oplatí vrátiť domov. Chceme mladým generáciám ukázať, že na to, aby vyvíjali svetové lasery alebo riadili firmy budúcnosti pomocou AI, nemusia odchádzať napríklad za veľkú mláku,“ poznamenal Kocián.
Otvorenia nových priestorov inovačného centra sa zúčastnil aj žilinský primátor Peter Fiabáne. „Pre Žilinu je to príležitosť udržať talenty doma, prilákať ďalších odborníkov a vytvárať kvalitné pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Som presvedčený, že práve prepájanie samosprávy, univerzity a podnikateľského sektora vytvára prostredie, v ktorom môžu vznikať projekty, ktoré budú meniť nielen náš región, ale aj Európu,“ uviedol Fiabáne.
Zakladateľom inovačného centra je spoločne s mestom Žilina a Žilinskou univerzitou aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). „Inovačné centrum INOVIA je prirodzeným nástrojom, ako posilňovať dlhodobý rozvoj regiónu, ako lepšie porozumieť jeho potenciálu, cielene investovať do inovácií a pripravovať verejné politiky, ktoré reagujú na výzvy dneška aj zajtrajška,“ doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Podľa Kociána je cieľom inovačného centra zastaviť odlev mozgov a premeniť región na miesto, kde sa globálne nápady rodia a realizujú doma. „Naším poslaním je vytvárať príležitosti, pre ktoré sa oplatí vrátiť domov. Chceme mladým generáciám ukázať, že na to, aby vyvíjali svetové lasery alebo riadili firmy budúcnosti pomocou AI, nemusia odchádzať napríklad za veľkú mláku,“ poznamenal Kocián.
Otvorenia nových priestorov inovačného centra sa zúčastnil aj žilinský primátor Peter Fiabáne. „Pre Žilinu je to príležitosť udržať talenty doma, prilákať ďalších odborníkov a vytvárať kvalitné pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Som presvedčený, že práve prepájanie samosprávy, univerzity a podnikateľského sektora vytvára prostredie, v ktorom môžu vznikať projekty, ktoré budú meniť nielen náš región, ale aj Európu,“ uviedol Fiabáne.
Zakladateľom inovačného centra je spoločne s mestom Žilina a Žilinskou univerzitou aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). „Inovačné centrum INOVIA je prirodzeným nástrojom, ako posilňovať dlhodobý rozvoj regiónu, ako lepšie porozumieť jeho potenciálu, cielene investovať do inovácií a pripravovať verejné politiky, ktoré reagujú na výzvy dneška aj zajtrajška,“ doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.