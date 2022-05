Inovačné centrum Košického kraja predstavuje prvé projekty

Košice 7. mája (TASR) - Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) štartuje svoje aktivity a začína napĺňať ciele, ktoré má stanovené v rámci Regionálnej inovačnej stratégie. Zámerom je podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku rozhýbať oblasť inovácií, zvýšiť potenciál regiónu, prepojiť výskum a podnikanie a prilákať nových investorov.



"Doposiaľ boli inovácie v kraji nedostatočne koordinované, bez jasnej vízie a cieľov. Košický kraj sa tak dostal na európsku diaľnicu inovácií a ukázal, kam sa do budúcna chceme uberať," skonštatoval Trnka.



Ďalším zásadným krokom bolo podľa neho založenie Cassovia New Industry Cluster (CNIC), ktorý predstavuje liaheň nových technologických inovácií a sprofesionalizuje oblasť technologického transferu. Lokálni vedci vďaka klastru získajú podmienky pre realizáciu svojich vedecko-výskumných činností. Aktivity ICKK a CNIC verifikovala Svetová banka a ich pôsobenie bolo stanovené ako kľúčové pre skoré dosiahnutie inovačného výkonu západných ekonomík.



ICKK pripravuje v tomto roku napríklad inovačné dni - koncept súťaží o najlepší nápad. "Asi najdôležitejším bude úplne nový formát inovačného festivalu, ktorý dostane názov INNOVEAST a prepojí študentov stredných škôl, inovátorov aj biznis s akademickou pôdou," upozornil riaditeľ ICKK Peter Breyl. Ambíciou je vybudovať formát, ktorý sa bude pravidelne opakovať a bude akousi oslavou inovácií. Študentom má ukázať, aké možnosti majú doma na lokálnych univerzitách, a aké sú ich možnosti na trhu práce.



“V tomto roku sa budeme sústrediť primárne na zvýšenie záujmu o oblasť inovácií. Región po covidovej kríze potrebuje nový impulz. Okrem veľmi dobre rozvinutej oblasti IT sa musíme pozrieť aj na ďalšie sektory ako agropriemysel, hutníctvo a strojárstvo, energetika alebo environmentalistika. Ideálne bude multidisciplinárne prepájať jednotlivé sektory a snažiť sa z nich dostať to najlepšie,” doplnil Breyl.



Koncom roka môže verejnosť očakávať prvý akceleračný program s názvom KSK Launch Lab, v rámci ktorého kraj umožní inovatívnym spoločnostiam rozvíjať ich riešenie. Je spojený aj s investičnými príležitosťami. "Aktuálne prebieha pilotný projekt Podnikateľskej záchranky. Prihlásiť sa môžu podnikatelia, ktorí čelia náročnej výzve alebo sa chcú ďalej rozvíjať. Mentori im ponúkajú bezplatnú mesačnú konzultáciu. Za prvý mesiac takto pracovali už s tromi subjektami a ďalšie sa prihlásili do rezervačného systému," dodal Breyl.



ICKK vzniklo v auguste 2021 ako záujmové združenie právnických osôb medzi KSK, mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou Univerzitou a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie.