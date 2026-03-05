< sekcia Regióny
Inovačné centrum Prešov štartuje projekt Značkový región bez hraníc
Projekt odštartoval slávnostným podpisom zmluvy medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a IPC, ktorú podpísali predseda PSK Milan Majerský a riaditeľ IPC.
Autor TASR
Prešov 5. marca (TASR) - Inovačné partnerské centrum (IPC) Prešov štartuje projekt s názvom Značkový región bez hraníc. Projekt v ktorom je IPC hlavným partnerom a poľskú stranu zastupuje Podkarpatské vojvodstvo, vytvára konkrétny digitálny manuál na ochranu a rozvoj hmotného aj nehmotného dedičstva v konkrétnych oblastiach – od služieb a výroby, cez potravinársku produkciu, až po cestovný ruch prostredníctvom overeného systému regionálneho značenia. Projekt má plán pomôcť lokálnym výrobcom zorientovať sa aj pri získavaní národného, či dokonca európskeho značenia. TASR o tom informoval Valentín Humeňanský z IPC.
„V prešovskom IPC vyvíjaný toolbox bude komplexným informačno-metodickým slovensko-poľským nástrojom určeným na riadenie a systematický rozvoj regionálneho, prípadne aj národného či európskeho značenia. Pre záujemcov o získanie značky bude tento nástroj predstavovať prehľadného sprievodcu celým procesom, ponúkne im jasné informácie, praktické odporúčania a konkrétne kroky, ako získať značku potvrdzujúcu pôvod, kvalitu a autenticitu ich produktov či služieb,“ uviedol riaditeľ IPC Jozef Šimko.
Ako povedal Humeňanský, v dňoch 26. a 27. marca sa v priestoroch IPC v Prešove uskutoční úvodný odborný workshop, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia regionálnych rozvojových agentúr, podnikateľov, samosprávy vrátane Úradu PSK, miestnych akčných skupín, oblastných organizácií cestovného ruchu či zástupcov IPC. Diskutovať budú v tejto etape o efektívnom modeli regionálneho značenia, jeho strategickom riadení, certifikácii, destinačnom manažmente a praktickej implementácii na lokálnej úrovni.
Značka podľa Humeňanského predstavuje viac než len vizuálny symbol. Predstavuje garanciu, že produkt spĺňa stanovené štandardy a vychádza z poctivej regionálnej tradície. Pre výrobcu alebo poskytovateľa služieb znamená stabilnejšiu pozíciu na trhu, lepšie obchodné príležitosti a silnejšie prepojenie so zákazníkmi. Pre spotrebiteľa je garanciou pôvodu, transparentnosti a poctivého prístupu.
„Je to príležitosť spojiť ľudí, poctivú prácu a skúsenosti z oboch strán hranice, vzájomne sa inšpirovať a spolu vytvárať hodnoty, ktoré posúvajú ľudí zo slovenskej aj poľskej strany k rozvoju miestnej ekonomiky. Nástroje budú sprístupnené online pre širokú verejnosť cez platformu a prehľadný digitálny toolbox, ktorý umožní ich praktické využitie, jednoduché zavedenie do praxe a systematické zdieľanie osvedčených postupov medzi výrobcami, podnikateľmi, samosprávou, akademickou sférou, neziskovými organizáciami či ďalšími aktérmi v regióne,“ doplnil Šimko.
