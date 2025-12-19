< sekcia Regióny
Inovačné centrum Žilinského kraja otvorilo inovačné huby
Nové huby fungujú ako virtuálny priestor, ktorý zabezpečuje priamy kontakt s konkrétnymi odborníkmi.
Autor TASR
Žilina 19. decembra (TASR) - Inovačné centrum Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Inovia pripravilo nové inovačné huby - Green Transition Hub, HealthCare Inovation Hub a Hub pre robotiku. Ako TASR informovala za Inoviu Kristína Gáliková, huby majú zefektívniť komunikáciu medzi inovátormi, univerzitami, výskumnými ústavmi či mladými vedcami a tiež v rôznych odvetviach efektívne implementovať technológie do praxe.
Nové huby fungujú ako virtuálny priestor, ktorý zabezpečuje priamy kontakt s konkrétnymi odborníkmi. Tímy v jednotlivých huboch v teréne mapujú dopyt firiem a hľadajú synergie s vedeckou obcou na domácej i medzinárodnej úrovni. „Cieľom je zabezpečiť, aby veda nachádzala uplatnenie v praxi a generovala pridanú hodnotu pre Slovensko. Chceme dať priestor mladým aj skúseným inovátorom a ukázať im, že ich práca má reálny dopad,“ uviedol riaditeľ inovačného centra Inovia Vlastimil Kocián.
Od leta tohto roka sú plne funkčné prvé dva tematické huby. Jeden z nich je Green Transition Hub, ktorý spája udržateľné komunity v rámci ŽSK. Komunity sa zapájajú do zelenej transformácie, tvorby a realizácie stratégií zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov a znižovanie uhlíkovej stopy ľudských aktivít. Druhým pilierom je HealthCare Inovation Hub, ktorý sa zameriava na odstránenie bariér medzi prostredím zdravotníctva a technologickými firmami.
V blízkej budúcnosti plánujú spustiť Hub pre informačné a komunikačné technológie a robotiku. „Jeho spustenie reflektuje dominantné postavenie automobilového a strojárskeho priemyslu v regióne. Úlohou platformy bude prepájať vývojárov robotických riešení s výrobnými závodmi a vytvárať priaznivé prostredie pre rast IT komunity a technologických startupov,“ spresnila Gáliková s tým, že budúci rok pridajú aj tému sociálnych inovácií.
