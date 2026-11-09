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Inovačné partnerské centrum otvorilo podcastové štúdio či 3D inkubátor
Sprístupnenie nových priestorov inovatívnych príležitostí, nápadov a riešení sa začalo v Podcastovom štúdiu StreamBox na Hlavnej 139.
Autor TASR
Prešov 9. novembra (TASR) - Inovačné partnerské centrum (IPC) Prešov, ktorého spoluzakladateľom je Prešovský samosprávny kraj (PSK) v pondelok otvorilo nové priestory, ktoré posilnia spoluprácu medzi školami, firmami, odborníkmi a verejnosťou v Prešovskom kraji. Nové zázemie prinesie priestor na tvorbu obsahu, rozvoj nápadov, prototypovanie, networking aj koordináciu inovačných aktivít v regióne. TASR o tom informoval Valentín Humeňanský z IPC.
Sprístupnenie nových priestorov inovatívnych príležitostí, nápadov a riešení sa začalo v Podcastovom štúdiu StreamBox na Hlavnej 139. Program následne pokračoval prehliadkou 3D inkubátora na Hlavnej 121 a nových priestorov Network & Cowork a Centrály IPC na Levočskej 1 v Bosákovej banke.
„Dnes sme v Prešove otvorili miesta budúcnosti, nápadov, výmeny skúseností a technológií. Sú výsledkom spoločného úsilia transformácie IPC na Regionálnu inovačnú autoritu PSK s cieľom rozvíjať inovácie, podporovať vznik inovatívnych firiem a startupov i podnetného inovačného prostredia v regióne,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Podcastové štúdio StreamBox vytvorí podmienky na zaznamenávanie príbehov, rozhovorov a odborných diskusií. Jednou z pripravovaných aktivít je študentská súťaž podcastov. Študenti si budú môcť vybrať vlastnú tému, pripraviť a nahrať podcast priamo v štúdiu. IPC im poskytne priestor, technické zázemie aj základné odborné vedenie. Víťazný podcast alebo tím vyberie odborná porota.
V 3D inkubátore budú môcť mladí ľudia, študenti, školy aj začínajúce tímy premieňať svoje nápady na prvé fyzické prototypy. Priestor bude slúžiť na praktickú tvorbu, experimentovanie, testovanie riešení aj realizáciu tvorivých workshopov. Súčasne sa stane jedným z priestorov pre pripravovaný startupový akcelerátor Amazoni, ktorý pomôže najmä stredoškolským tímom rozvíjať nápad od prvotnej myšlienky a pomenovania problému cez tvorbu prototypu až po jeho prezentáciu odbornej verejnosti.
Network & Cowork bude miestom pre prácu, stretnutia, prepájanie ľudí a vznik nových partnerstiev. Je určený pre jednotlivcov, začínajúce tímy, odborníkov aj organizácie, ktoré hľadajú zázemie pre spoluprácu alebo prípravu spoločných projektov.
„Neotvárame iba dvere do nových priestorov. Otvárame príležitosti pre ľudí, ktorí majú nápady, odvahu a chuť posúvať náš región dopredu. Chceme, aby sa tu stretávali talenty, skúsenosti aj ambície a aby z týchto stretnutí vznikali konkrétne riešenia pre Prešovský kraj,“ uviedol riaditeľ IPC Prešov Jozef Šimko.
Zariadenie priestorov bolo zabezpečené z projektu Transformácia IPC na Regionálnu inovačnú autoritu Prešovského samosprávneho kraja (IPC 2.0). Projekt je realizovaný z Programu Slovensko v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Sprístupnenie nových priestorov inovatívnych príležitostí, nápadov a riešení sa začalo v Podcastovom štúdiu StreamBox na Hlavnej 139. Program následne pokračoval prehliadkou 3D inkubátora na Hlavnej 121 a nových priestorov Network & Cowork a Centrály IPC na Levočskej 1 v Bosákovej banke.
„Dnes sme v Prešove otvorili miesta budúcnosti, nápadov, výmeny skúseností a technológií. Sú výsledkom spoločného úsilia transformácie IPC na Regionálnu inovačnú autoritu PSK s cieľom rozvíjať inovácie, podporovať vznik inovatívnych firiem a startupov i podnetného inovačného prostredia v regióne,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Podcastové štúdio StreamBox vytvorí podmienky na zaznamenávanie príbehov, rozhovorov a odborných diskusií. Jednou z pripravovaných aktivít je študentská súťaž podcastov. Študenti si budú môcť vybrať vlastnú tému, pripraviť a nahrať podcast priamo v štúdiu. IPC im poskytne priestor, technické zázemie aj základné odborné vedenie. Víťazný podcast alebo tím vyberie odborná porota.
V 3D inkubátore budú môcť mladí ľudia, študenti, školy aj začínajúce tímy premieňať svoje nápady na prvé fyzické prototypy. Priestor bude slúžiť na praktickú tvorbu, experimentovanie, testovanie riešení aj realizáciu tvorivých workshopov. Súčasne sa stane jedným z priestorov pre pripravovaný startupový akcelerátor Amazoni, ktorý pomôže najmä stredoškolským tímom rozvíjať nápad od prvotnej myšlienky a pomenovania problému cez tvorbu prototypu až po jeho prezentáciu odbornej verejnosti.
Network & Cowork bude miestom pre prácu, stretnutia, prepájanie ľudí a vznik nových partnerstiev. Je určený pre jednotlivcov, začínajúce tímy, odborníkov aj organizácie, ktoré hľadajú zázemie pre spoluprácu alebo prípravu spoločných projektov.
„Neotvárame iba dvere do nových priestorov. Otvárame príležitosti pre ľudí, ktorí majú nápady, odvahu a chuť posúvať náš región dopredu. Chceme, aby sa tu stretávali talenty, skúsenosti aj ambície a aby z týchto stretnutí vznikali konkrétne riešenia pre Prešovský kraj,“ uviedol riaditeľ IPC Prešov Jozef Šimko.
Zariadenie priestorov bolo zabezpečené z projektu Transformácia IPC na Regionálnu inovačnú autoritu Prešovského samosprávneho kraja (IPC 2.0). Projekt je realizovaný z Programu Slovensko v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.