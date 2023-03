Inovačný deň Prešovského kraja spojil podnikateľov a vedeckú oblasť

Prešov 17. marca (TASR) - Podpora partnerstva a nastavenie spolupráce, ktorá môže prispieť k rozvoju Prešovského kraja, boli cieľom Inovačného dňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý sa uskutočnil vo štvrtok (16. 3.) v Prešove. Svetový koncept Triple helix spája podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej akademickú obec s priemyslom a verejnou správou za účelom podporiť hospodársky rozvoj. PSK ho chce implementovať aj vo svojich regiónoch, aby zvýšil ich inovačný potenciál.



"Prešovský kraj je najmenej rozvinutým spomedzi všetkých krajov a má najnižšie HDP a tieto rozdiely nás vysúvajú do nezávideniahodnej polohy. Ak ale spojíme svoje sily s podnikateľmi, univerzitami a tretím sektorom a budeme si navzájom pomáhať, môžeme urobiť výrazný krok dopredu a byť lepšími a úspešnými. Chceme, aby sem prišli noví investori, na to ale potrebujeme diaľnicu, rýchlostnú cestu R4 a aj pevnú spoluprácu. Mali sme tu vyše tridsať firiem, viacero zástupcov univerzít a bola to naozaj ideálna šanca na priblíženie problémov, ktoré nás trápia a hľadanie riešení," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Inovačný deň obsahovo nadviazal na Smart konferenciu zo septembra 2022. Sústredil sa však aj na konkrétne príklady dobrej praxe. Podnikateľom bola predstavená ponuka na vedeckovýskumnú spoluprácu s miestnymi vysokými školami v úzkom napojení na stredné odborné vzdelávanie PSK. Rovnako boli priblížené aktuálne možnosti financovania takýchto prepojení z Programu Slovensko a Plánu obnovy. ´Biznismeni´ v odbornej diskusii predstavili potrebu inovatívnych riešení problémov, s ktorými sa stretávajú. Hosťom podujatia bol priblížený i koncept inovačných centier, klastrovanie firiem a vedecko-výskumných inštitúcií, ktoré fungujú vo svete a mohli by sa implementovať tiež v Prešovskom kraji.



Prešovský kraj plánuje v sieťovaní aktérov pokračovať adresnejšími stretnutiami na univerzitách, biznis raňajkami a ďalšími aktivitami.