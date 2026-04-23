Inovátori predstavili na konferencii v Senici ekologické projekty
Autor TASR
Senica 23. apríla (TASR) - Medzinárodná konferencia Enersol opäť spojila mladých inovátorov v oblasti energetiky, ekológie a udržateľnosti. Začala sa v Senici v stredu (22. 4.), zúčastnilo sa jej 84 študentov z piatich európskych krajín, ktorí prezentujú spolu 32 projektov. Každý tím má na predstavenie svojho riešenia v anglickom jazyku desať minút. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Do aktuálneho ročníka sa zapojili študenti stredných aj základných škôl z Českej republiky, Slovinska, Rakúska, Nemecka a Slovenska. Národné kolo súťaže sa uskutočnilo koncom marca v Senici na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách, ktorá je zároveň hlavným organizátorom medzinárodnej konferencie.
Prezentované projekty sa zameriavajú najmä na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú veterná či solárna energia. Nechýbajú však ani originálne riešenia - od automatizovaných systémov zavlažovania rastlín, cez návrhy materiálov pre nové typy batérií či riešenia problémov prehrievania miest.
Súčasťou programu je aj špeciálna cena Bratislavskej vodárenskej spoločnosti s názvom Voda ako energia budúcnosti, ktorá bude udelená projektu s inovatívnym prístupom k využívaniu vodných zdrojov.
Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností, inšpiráciu aj nadväzovanie medzinárodných kontaktov. Úspech v súťaži môže študentom zároveň otvoriť dvere na viaceré vysoké školy bez prijímacích skúšok.
