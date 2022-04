Inscenácia Kutlochy ponúka pohľad dovnútra hereckej komunity

Nitra 28. apríla (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre uvádza vo štvrtok premiéru inscenácie Kutlochy. Hra autorky Slavky Civáňovej dostala názov po legendárnej nitrianskej hereckej ubytovni.



Okrem historiek, ktoré sa v nej odohrali, ponúkne inscenácia predovšetkým pohľad do sveta divadla a celých hereckých generácií, ktoré v Kutlochoch bývali, žili a tvorili. Zobrazí tiež zlomové historické obdobia od vojnového Slovenského štátu cez 50. roky, august 1968, normalizáciu, november 1989, rozdelenie Československa až po súčasnosť. „Ponúkne ich tak, ako ich prežívali umelci v kontexte svojich súkromných osudov a vzťahov,“ povedala Civáňová.



Pôvodný autorský text sa počas skúšobného procesu postupne obohacoval o postrehy režisérky Natálie Deákovej a účinkujúcich hercov. „Inscenácia tak dostala mierny nadhľad, jemnú tragikomickosť i črty grotesky. Netlačíme na vážnu linku, určite tam bude prítomná aj istá dávka komiky. Bez nej by to pri takých tvorivých a hravých hercoch, akí sú v DAB v Nitre, ani nešlo,“ uviedla režisérka inscenácie.



Ako doplnila, v inscenácii bude aj výrazná hudobná linka, ktorá zdôrazní emócie, dejinné okamihy, no bude aj citáciou zo slávnych muzikálov, ktoré boli uvedené na scéne DAB. „V hre budú aj odvolávky na rôzne dnes už kultové inscenácie nášho divadla i na režisérov, ktorí tu pôsobili. Takže vnímavému divadelnému divákovi ponúknu Kutlochy naozaj zaujímavý zážitok,“ pripomenula Civáňová.



Scenár hry vznikol na základe množstva rozhovorov s pamätníkmi, ktorí v Kutlochoch bývali. Podľa tvorcov tak inscenácia ponúkne aj intímne nahliadnutie do sveta a životov hercov. „Ukáže, že aj keď sú viac na očiach ako iní ľudia, aj oni majú svoje starosti, radosti, bežnú ľudskú rovinu. Že sa rovnako ako všetci ostatní musia vyrovnávať s rôznymi životnými i dejinnými udalosťami,“ povedala autorka hry.



Aj keď námetom na hru Kutlochy bola nitrianska herecká ubytovňa a osudy ľudí, ktorí v nej žili, nejde o inscenáciu, ktorá by sa venovala iba dejinám nitrianskeho divadla. „Rozhodne nepôjde o nejaké banálne historky a spomienky. Inscenáciu robíme tak, aby bola zaujímavá aj pre ľudí ,zvonka', aj pre tých, ktorí nitrianske divadlo nepoznajú. Bude to hra, ktorá rozpráva o hereckej komunite. Objavia sa tu typy osobností a charakterov, ktoré sú v hereckých kolektívoch vo väčšine divadiel. Sú to malé komunity s istými vzorcami správania a ja som presvedčená, že ľudia, ktorí majú radi divadlo, si v Kutlochoch nájdu mnohé zaujímavé momenty,“ dodala Deáková.