Inscenácia Pribina (making of) pozve na poznávaciu cestu do histórie

Nitra 24. marca (TASR) - Divadelnú koláž materiálov, historických štúdií, ale aj dramatických spracovaní vzostupov a pádov prvého známeho panovníka nitrianskeho kniežatstva Pribinu ponúkne inscenácia Pribina (making of). V réžii Rastislava Balleka ju pripravuje Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Premiéra inscenácie je naplánovaná na 21. apríla v Štúdiu DAB.



Ako uviedli tvorcovia, hra prináša súčasné presahy a nekonvenčný pohľad na našu históriu. Inšpirovaná je knihou profesora Martina Homzu Murices Novae alebo Nové ostne: Dialógy o starších slovenských dejinách, ktorú zdivadelnil Rastislav Ballek a Miklós Forgács. "Kniha nie je venovaná priamo Pribinovi, ale ponúka zaujímavé informácie o ňom ako o historickej postave, o jeho kultúrnej i politickej misii v Panónii na území dnešného Maďarska. Pribinova osobnosť doslova odráža to, že ako v 9. storočí, tak aj dnes sme geopoliticky aj svojou mentalitou národ medzi východom a západom, ale z istej perspektívy aj medzi severom a juhom," uviedla dramaturgička inscenácie Martina Mašlárová.



Podľa režiséra a spoluautora hry Balleka pôjde o zvláštnu historickú detektívku či cestopis, v ktorom skupina ľudí vyrazí z Nitry k maďarskému Balatonu, kde Pribina vybudoval svoj Blatnohrad. Počas cesty postupne odkrývajú rôzne indície, stopy a odkazy na našu vlastnú minulosť a osudy Pribinu. "Určite to nie je dejová línia či dramatický konflikt v tom tradičnom zmysle, aký očakávame od dramatického textu a od divadelnej hry. Treba si uvedomiť, že predlohou tejto inscenácie je historická práca. Je však dialogizovaná a my sme sa z nej snažili dostať to, čo sme považovali za dôležité," vysvetlil Ballek.



Ako zdôraznil, tvorcovia hry Pribina (making of) si nerobia žiadne nároky na historickú pravdu. Dôležité je pre nich skôr pátranie po minulosti a uvedomenie si, že na naše dejiny sa musíme pozerať v širšej perspektíve. Nielen v úzkom kontexte "medzi Dunajom a Tatrami". "Našou ambíciou je, aby z inšpirácií, ktoré inscenácia obsahuje, vznikol v konečnom dôsledku nejaký dramatický útvar, ale nie v klasickom zmysle slova. Je to niečo medzi performance, prednáškou a zvláštnou meditáciou na témy, ktoré sú často kontroverzné, prípadne sa zakladajú iba na domnienkach či interpretáciách historických faktov," pripomenul Ballek. Aj podtitul making of hovorí podľa neho o tom, že nová inscenácia v DAB zobrazuje skôr proces hľadania a tvorby než konečný výsledok. "Dali sme ho do názvu, aby sme ľudí upozornili, že nemajú čakať nejakú historickú fresku," doplnil Ballek.