Inscenáciou Idioti štartuje festival Divadelný Spiš

Spišská Nová Ves 4. októbra (TASR) - Divadelnou inscenáciou Idioti sa v piatok večer v Spišskej Novej Vsi začína 14. ročník festivalu Divadelný Spiš. Do tamojšieho divadla zavíta osem súborov zo Slovenska a zahraničný hosť z Prahy a divákom počas najbližších desiatich dní prinesú viacero žánrov. Umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kollár uviedol, že ich ambíciou bolo vyskladať podľa možností čo najviac rôznorodý program a priniesť rozprávku, komédiu, drámu i autorskú inscenáciu.



"Návštevníkov tak potešíme úžasnými divadelnými kúskami, či už to bude vynikajúca inscenácia, ktorá vznikla na základe rovnomenného filmu provokatéra a 'enfant terrible' dánskej kinematografie Larsa von Triera Idioti, výnimočný divácky hit - skvelá kriminálna komédia Šialené nožničky, v ktorej o ďalšom priebehu rozhodujú diváci, komorný mysteriózny triler Hračička alebo silný príbeh z obdobia Tretej ríše Zlodejka kníh," priblížil Kollár.



Divadelnú prehliadku otvorí v piatok večer Národné divadlo Košice adaptáciou slávneho filmu Idioti v koncertnej sieni Reduty. Divadlo J. G. Tajovského zo Zvolena ponúkne divákom inšpiratívny príbeh o priateľstve a odvahe plniť si sny v každom veku Dobrý ročník. Diváci sa môžu tešiť aj na úspešnú inscenáciu Kontrabas Štúdia L+S v hlavnej úlohe s Martinom Hubom.



"Dlhodobo veľký divácky záujem je aj o náš domáci kabaret Edith s piesňami legendárnej Édith Piaf," dodala vedúca marketingu a prevádzky divadla Michaela Bartošová. Nad tým, čo znamená domov v dnešnom globalizovanom svete, sa zamýšľa autorská inscenácia Doma - všade - dobre - najlepšie, s ktorou z Martina na Spiš pricestuje Slovenské komorné divadlo. Divadlo Actores prinesie dobrodružný príbeh Stroj času a festival v nedeľu 13. októbra ukončí poučný a magický príbeh Pinokio z dielne Bábkového divadla Košice.



Nultý ročník festivalu sa konal v roku 2008 a pri jeho zrode stál vtedajší riaditeľ divadla Emil Spišák. "Je to tradícia, ktorá je u divákov veľmi obľúbená, a druhá vec je, že je to najväčší festival na východe Slovenska, ktorý prináša produkcie z rôznych častí Slovenska i zo zahraničia. Je to oslava divadla, je to veľké stretnutie divákov, ktoré vždy prebieha vo veľmi prajnej a družnej atmosfére," uzavrel Kollár.