Inscenáciou Iokasté sa v Bratislave začal festival Nová dráma

Bratislava 15. mája (TASR) - Bratislavská premiéra česko-slovenského koprodukčného projektu Iokasté Slovenského komorného divadla (SKD) Martin a Mestských divadiel pražských slávnostne otvorila v pondelok festival Nová dráma/New Drama. V poradí 19. ročník podujatia venovaného súčasnej dráme na slovenských javiskách potrvá v Bratislave do 20. mája. V programe figurujú okrem desiatich súťažných inscenácií slovenskej a svetovej drámy workshopy, prednášky, konferencie a multimediálne presahy.



"Sekcia Focus je zameraná na divadlo a drámu z Ukrajiny, okrem toho máme tradičné sprievodné programy, ako je medzinárodná konferencia tentoraz s témou Divadlo v exile, čo odráža súčasnú situáciu," povedal pre TASR Dušan Poliščák, výkonný riaditeľ festivalu, ktorý tento rok uvedie prednášku ukrajinského režiséra Olega Liptsina o súčasnej ukrajinskej dráme a divadle. Nebude chýbať Trojboj – inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma.



O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama rozhodne medzinárodná odborná porota. Tvoria ju turecká kritička, prekladateľka a autorka Handan Salta, spolupredseda francúzskeho festivalu Avignon Off Harold David a švajčiarsky dramatik, režisér a scénograf Igor Bauersima. Nahranejší súčasný dramatik v nemecky hovoriacich krajinách je tiež patrónom festivalu, na ktorom sa predstaví aj masterclassom v utorok 16. mája.



Nová dráma 2023 privíta vyše 30 zahraničných hostí a mnohí z nich sa so slovenským divadlom stretnú prvýkrát. "Očakávame viac ako 60 domácich hostí, ktorých pozývame, sú medzi nimi divadelní kritici, režiséri, divadelní riaditelia, a dúfame, že príde čo najviac bratislavských divákov," dodal Poliščák.



Potvrdil, že návštevníci festivalu uvidia desať súťažných inscenácií. Zvlášť upozornil okrem úvodnej Iokaté na komediálny titul Perplex v podaní Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena. "Takisto sme veľmi radi, že na festivale máme aj nezávislé divadlá, ako sú Divadlo Pôtoň a Stoka, ktoré budú hrať v jeden deň, v jednej budove, len v dvoch rozdielnych priestoroch," poznamenal výkonný riaditeľ festivalu.



Ďalšie informácie o podujatí nájdu záujemcovia na www.novadrama.sk a na profile podujatia na sociálnej sieti.