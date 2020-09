Inscenáciou Norma sa začala čisto slovenská Divadelná Nitra

Nitra 25. septembra (TASR) – Norma, autorská kolektívna inscenácia režisérky Moniky Kováčovej a mentálne znevýhodnených hercov Divadla z Pasáže, otvorila v piatok 29. ročník festivalu Divadelná Nitra. Medzinárodný festival scénického umenia aj v čase protiepidemiologických opatrení ponúkne pestrú škálu diel a sprievodných podujatí, informovala riaditeľka festivalu Darina Kárová. Divadelná Nitra potrvá do stredy 30. septembra.



Tento rok mal byť Rokom slovenského divadla. „Storočnica profesionálneho divadla na Slovensku sa zapíše do histórie, aj keď s okolnosťami a emóciami, ktoré pred pár mesiacmi nikto v tejto súvislosti nepredpokladal. V čase vynútenej neaktivity a stále prítomnej neistoty je festival jednou z mála príležitostí vychutnať si a podporiť slovenské divadlo. Preto je tento ročník v porovnaní s tými predošlými špecifický, čisto slovenský,“ skonštatovala Kárová. Desať tuzemských inscenácií hlavného programu preskúma spolu s divákmi územie étos, ktoré sa stalo nosnou témou tohtoročného festivalu.



Organizačná príprava všetkých podujatí festivalu bola pre organizátorov náročná, zabezpečiť museli štandardné produkčné činnosti, a tiež paralelné nastavovanie všetkých pravidiel hygieny a protiepidemických opatrení. Tie vychádzajú z aktuálnych rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra a z vyhlášky Divadla Andreja Bagara, povedala Kárová. Návštevníci budú môcť do priestorov festivalu vstupovať iba s rúškom, alebo iným prekrytím horných dýchacích ciest, a to aj v exteriéri. Pri vstupe do budov sa bude kontrolovať ich telesná teplota, bude platiť pravidlo nepodávania rúk, vyžadovať sa bude dodržiavanie odstupov a pre každého bude k dispozícii dezinfekcia, náhradné rúška a rukavice.