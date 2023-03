Inscenáciu Zlatá lýra doplní v DAB výstava dobových fotografií

Nitra 28. marca (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre uvedie v piatok 31. marca vo svojej Veľkej sále hudobnú inscenáciu Zlatá lýra v réžii Mariána Amslera. Novú hru v repertoári DAB doplní aj výstava dobových fotografií s názvom Lýra pre pamätníkov, ktorú divadlo pripravilo v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR).



Ako pripomínajú tvorcovia, okrem víťazných hitov slávneho festivalu ponúka inscenácia aj osudy ich interpretov a obraz doby, v ktorej žili. "Preniesť sa do čias slávneho festivalu pomôže našim divákom aj sprievodná výstava vzácnych dobových fotografií," uviedla dramaturgička a autorka výstavy Slavka Civáňová.



Výstava Lýra pre pamätníkov sa zameriava najmä na interpretov slovenskej a českej hudobnej scény, ale aj zahraničných účinkujúcich. "Dobové fotky zachytávajú spevácke hviezdy, koncertné sály a atmosféru Medzinárodného festivalu populárnej a tanečnej piesne Bratislavská lýra z rokov 1966 až 1989. Návštevníci na fotografiách uvidia známe hviezdy, ako napríklad Miroslava Žbirku, Mariku Gombitovú, Karla Gotta, Evu Pilarovú aj The Shadows či Cliffa Richarda," povedala Civáňová.



Okrem fotografií je nová výstava doplnená aj o návrhy plagátov festivalu z rokov 1968, 1973, 1981 a 1986, ktoré do inscenácie Zlatá lýra poskytlo Slovenské múzeum dizajnu. "Výstavu pripravilo DAB v spolupráci s TASR, ktorá poskytla všetky vystavené dobové fotografie," doplnila Civáňová.