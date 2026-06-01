Inšpekcia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd v Oravskej priehrade

Na archívnej snímke Oravská priehrada. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Námestovo 1. júna (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Ako pre TASR potvrdili zo SIŽP, mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov, prevažne druhu pleskáč, boleň a červenica.

Mimoriadne zhoršenie vôd v danej lokalite nahlásil SIŽP v nedeľu (31. 5.) o 9.20 h člen rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Námestovo. „Znečistený úsek bol odhadnutý v dĺžke približne 70 metrov a šírke približne jeden až dva metre. SIŽP odobrala vzorky rýb a vody,“ priblížili zo SIŽP s tým, že príčina úhynu rýb je v štádiu vyšetrovania.
