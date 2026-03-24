< sekcia Regióny
Inšpekcia: Nehodu mal spôsobiť policajt, začne sa prepúšťacie konanie
Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Autor TASR
Košice 24. marca (TASR) - Dopravnú nehodu na Moldavskej ulici v Košiciach z nedele (22. 3.), pri ktorej osobné auto skončilo v podchode pre chodcov, mal spôsobiť príslušník Policajného zboru (PZ) zaradený na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS). Príslušný nadriadený po doručení spisu a zosumarizovaní ďalších relevantných skutočností začne prepúšťacie konanie v súlade so zákonom o služobnom pomere príslušníkov PZ. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová. Na prípad upozornil podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga.
„Úrad inšpekčnej služby sa až dnes dozvedel informácie k okolnostiam vzniku predmetnej dopravnej nehody, ako aj to, že ju mal spôsobiť príslušník PZ zaradený na Úrade inšpekčnej služby,“ uviedla Dobiášová.
Košická krajská polícia v nedeľu informovala o nezvyčajnej nehode s tým, že vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam ani stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty, prerazil zábradlie a s vozidlom skončil v podchode. Po udalosti si vodič nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel. Pri nehode sa nikto nezranil, predbežnú škodu vyčíslili na približne 13.000 eur. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Na základe prvotných informácií, ako aj následnom preverení aktuálneho stavu priebehu dokumentovania dopravnej nehody Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Košice, príslušný nadriadený ihneď po doručení spisu a zosumarizovaní ďalších relevantných skutočností, začne prepúšťacie konanie v súlade so zákonom o služobnom pomere príslušníkov PZ,“ skonštatovala Dobiášová.
Na to, že havarované auto malo patriť príslušníkovi ÚIS, poukázal Šeliga na sociálnej sieti s tým, že išlo o bývalého člena špecializovaného tímu Veritas.
