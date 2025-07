Inšpekcia: Pre znečistenie ovzdušia vo Zvolene budú i pokuty

Zvolen 18. júla (TASR) - Pre znečistenie ovzdušia vo Zvolene sa v niektorých prípadoch začnú správne konania, týka sa to dvoch zvolenských spoločností. Vyplýva to z kontrol, ktoré robila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Informovala o tom vo svojom stanovisku.



Dodala, že v prípade MH Teplárenský holding sa zistilo porušenie podmienok integrovaného povolenia v oblasti odpadového hospodárstva. Začnú sa tak dve správne konania. Keďže sa však zatiaľ formálne nezačali, nie je možné v tomto štádiu podľa SIŽP špecifikovať konkrétne opatrenia ani výšku pokuty.



V spoločnosti Bučina inšpekcia zistila porušenie zákona o ochrane ovzdušia. Jedno správne konanie bude vo veci uloženia nápravných opatrení, druhé sa týka sankcie. Známe však budú až po ukončení správneho konania. V spoločnosti Kronospan SIŽP nezistila porušenia. Kontroly boli v období od 5. decembra 2024 do 2. júla tohto roka.



Predseda predstavenstva spoločnosti Bučina Peter Vetrák v piatok TASR potvrdil, že SIŽP u nich robila viacero kontrol. Pripomenul však, že v súčasnosti ešte neukončila proces zisťovania skutkového stavu a nevydala v tejto veci právoplatný záver. Spoločnosť si podľa neho stojí za tým, že mala prevádzku v súlade s vydanými povoleniami. Zdôraznil, že Bučina energeticky zhodnocuje nízko kvalitné drevné materiály, ktoré už nie sú vhodné na iný typ zhodnocovania. „Do tejto skupiny povolených vstupných palív spadajú všetky materiály, ktoré sme v našich zariadeniach v kontrolovanom období spracovávali,“ reagoval.



MH Teplárenský holding tvrdí, že zvolenský závod nedostal na základe výsledkov kontroly SIŽP žiadnu sankciu, len lehotu na nápravu nedostatku. Informuje, že sa týkal evidencie a označenia odpadu a nemal vplyv na znečistenie ovzdušia. Podotýka, že od SIŽP dostali správu o kontrole a je v nej uvedené, že „v kontrolovanom období nie je možné považovať daného prevádzkovateľa a prevádzku ako pôvodcu spôsobeného znečistenia“.



Znečistenie čiernou sadzou sa vo Zvolene objavilo prvýkrát vlani v novembri. Problém sa týkal najmä sídliska Sekier, ktoré sa nachádza v blízkosti priemyselnej zóny. Upozorňovala na to zvolenská mestská poslankyňa Denisa Záchenská. „Táto skúsenosť nám všetkým ukázala, že o čistý vzduch sa musíme starať včas. Nie až vtedy, keď je zle. Potrebujeme nastaviť jasné pravidlá a kontrolné mechanizmy, aby sa niečo podobné už nezopakovalo,“ konštatovala v súčasnosti poslankyňa na svojom profile na sociálnej sieti.