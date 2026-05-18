Inšpekcia sa zaoberá májovým policajným zásahom v Petržalke
Polícia pri májovom zásahu zadržala na Lužnej ulici 36-ročného muža.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) sa zaoberá májovým policajným zásahom v bratislavskej Petržalke. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa úradu Andrea Dobiášová.
„V uvedenej trestnej veci, v ktorej vyšetrovateľ ÚIS začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, sa vykonávajú procesné úkony v zmysle Trestného poriadku. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe. Vzhľadom na štádium predmetného trestného konania nebudeme poskytovať žiadne ďalšie informácie,“ informovala hovorkyňa.
Polícia pri májovom zásahu zadržala na Lužnej ulici 36-ročného muža. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa v súbehu s trestnými činmi marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obvinený je stíhaný väzobne.
Zásah polície v Petržalke sprevádzali aj varovné výstrely. Na Lužnej ulici narazilo auto do fontány, ktorú poškodilo.
