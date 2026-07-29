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Inšpekcia schválila uzavretie III. kazety skládky v Starej Ľubovni
Týmto rozhodnutím sa oficiálne začína záverečná etapa kompletnej rekultivácie celého areálu skládky v lokalite Hon Vabec.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 29. júla (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) schválila uzavretie a rekultiváciu III. kazety skládky odpadov Skalka v Starej Ľubovni. Projektová referentka na tamojšom mestskom úrade Emília Mariančiková informovala, že tento týždeň inšpekcia vydala právoplatné rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia a zároveň stavebné povolenie pre stavbu „Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka - Uzavretie a rekultivácia III. kazety“.
Týmto rozhodnutím sa oficiálne začína záverečná etapa kompletnej rekultivácie celého areálu skládky v lokalite Hon Vabec. Stavebníkom a prevádzkovateľom skládky je spoločnosť EKOS, pričom jej prevádzku a ukladanie odpadu ukončili ešte v auguste 2021. „Aktuálne schválený projekt predstavuje finálne technické a environmentálne riešenie, ktorého cieľom je bezpečné uzavretie skládky, ochrana životného prostredia, eliminácia negatívnych vplyvov na okolie a zabezpečenie dlhodobej stability územia,“ uviedla Mariančiková.
Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú na úrovni 750.000 eur a bude financovaná z účelovej rezervy vytvorenej počas prevádzky skládky a z vlastných zdrojov prevádzkovateľa. Mestský rozpočet to tak nezaťaží.
Získaniu všetkých potrebných povolení predchádzal niekoľkoročný proces prípravy projektovej dokumentácie, odborných posudkov a povoľovacích konaní. Primátor Ľuboš Tomko uzavretie a rekultiváciu skládky po niekoľkých rokoch intenzívnej práce ocenil. „Ide o významný krok nielen z pohľadu ochrany životného prostredia, ale aj kvality života obyvateľov nášho mesta. Rekultiváciou definitívne uzavrieme jednu z najvýznamnejších environmentálnych záťaží v našom regióne a zároveň splníme legislatívnu povinnosť, ktorá vyplýva z ukončenia prevádzky skládky,“ podotkol.
Po ukončení stavebných prác bude celý areál skládky technicky zabezpečený, rekultivovaný a naďalej monitorovaný v súlade s platnou legislatívou.
Týmto rozhodnutím sa oficiálne začína záverečná etapa kompletnej rekultivácie celého areálu skládky v lokalite Hon Vabec. Stavebníkom a prevádzkovateľom skládky je spoločnosť EKOS, pričom jej prevádzku a ukladanie odpadu ukončili ešte v auguste 2021. „Aktuálne schválený projekt predstavuje finálne technické a environmentálne riešenie, ktorého cieľom je bezpečné uzavretie skládky, ochrana životného prostredia, eliminácia negatívnych vplyvov na okolie a zabezpečenie dlhodobej stability územia,“ uviedla Mariančiková.
Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú na úrovni 750.000 eur a bude financovaná z účelovej rezervy vytvorenej počas prevádzky skládky a z vlastných zdrojov prevádzkovateľa. Mestský rozpočet to tak nezaťaží.
Získaniu všetkých potrebných povolení predchádzal niekoľkoročný proces prípravy projektovej dokumentácie, odborných posudkov a povoľovacích konaní. Primátor Ľuboš Tomko uzavretie a rekultiváciu skládky po niekoľkých rokoch intenzívnej práce ocenil. „Ide o významný krok nielen z pohľadu ochrany životného prostredia, ale aj kvality života obyvateľov nášho mesta. Rekultiváciou definitívne uzavrieme jednu z najvýznamnejších environmentálnych záťaží v našom regióne a zároveň splníme legislatívnu povinnosť, ktorá vyplýva z ukončenia prevádzky skládky,“ podotkol.
Po ukončení stavebných prác bude celý areál skládky technicky zabezpečený, rekultivovaný a naďalej monitorovaný v súlade s platnou legislatívou.