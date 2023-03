Inšpekcia: Výrub stromov v areáli BVS Baránok bol v súlade so zákonom

Bratislava 1. marca (TASR) – Výrub vyše 20 stromov v areáli vodojemu Baránok na ulici Francúzskych partizánov, v tesnej blízkosti Horského parku v bratislavskom Starom Meste, bol legálny. Potvrdila to Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) s tým, že žiadne pochybenia nezistila. Informuje o tom na sociálnej sieti. Borovice dala vyrúbať Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pre rekonštrukciu vodojemu.



"BVS v súlade so zákonom výrub na ulici Francúzskych partizánov vopred ohlásila a naši inšpektori na kontrole nezistili žiadne porušenia," konštatuje SIŽP.



Podotýka, že výrub stromov bol nevyhnutný, pretože bránili rozsiahlej rekonštrukcii vodojemu a potrubného vedenia. Bez tejto rekonštrukcie by vodári neboli schopní zabezpečiť dodávku pitnej vody do viacerých mestských častí.



Na výrub borovíc dostala inšpekcia viacero podnetov. Výrub sa napríklad nepáčil občianskemu združeniu (OZ) Hrad Slavín, ktoré podalo aj trestné oznámenie za nelegálny výrub.



Tvrdenia o nelegálnosti BVS odmietla. Stromy podľa nej prekážali pri rekonštrukcii infraštruktúry, pričom viaceré z týchto drevín boli v zlom stave a predstavovali ohrozenie. Pochybenie priznala len v tom, že o výrube v dostatočnom predstihu verejnosť neinformovala. Spoločnosť však zároveň pripomenula, že výrub bolo potrebné v zmysle získaného stanoviska zrealizovať pred začiatkom vegetačného obdobia a aj pred termínom začiatku hniezdenia vtákov.



Legálnosť výrubu stromov potvrdil na sociálnej sieti aj starosta Starého Mesta Matej Vagač či člen Dozornej rady BVS a bratislavský mestský poslanec Martin Vlačiky.



Tri vodojemy vedľa seba boli podľa BVS postupne budované od 20. rokov minulého storočia - najstarší je v prevádzke od roku 1921. Pre zlý technický stav je jedna z jeho komôr už viac rokov úplne odstavená a aj zvyšné objekty si bezodkladne vyžadujú rekonštrukciu. A to aj vzhľadom na skutočnosť, že pre zlý technický stav je problém udržať kvalitu dodávanej pitnej vody. Celková výška investície presiahne podľa BVS dva milióny eur.