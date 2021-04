Inšpektorát práce Bratislava začal s inšpekciou

Bratislava 8. apríla (TASR) – Inšpektorát práce Bratislava začal inšpekciu v súvislosti s domov dôchodcov na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove, kde mali zle zaobchádzať so seniormi. Pre TASR to uviedol hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš. Inšpektorát je jednou z inštitúcií, ktoré Bratislavský samosprávy kraj (BKS) požiadal o súčinnosť pri kontrole.



"Inšpektorát práce v tejto súvislosti začal s výkonom inšpekcie práce," priblížil Kerekeš. Keďže však inšpekciu zatiaľ neukončili, nie je podľa neho momentálne možné poskytnúť bližšie informácie.



BSK bol začiatkom roka postúpený anonymný podnet týkajúci sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v zariadení. Doteraz sa zadokumentovalo sedem prípadov možného týrania seniorov. Polícia vedie trestné stíhanie vo veci zločinu týrania blízkej a zverenej osoby.



Na prípady, ktoré vykazovali znaky týrania, upozornili intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva a rezortu práce, ktoré boli povolané po tom, ako začali v zariadení začiatkom februára pribúdať prípady nového koronavírusu. Podnet týkajúci sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v zariadení sa objavil už vlani na jeseň. Anonymný podnet v novembri 2020 doručili do Kancelárie verejného ochrancu práv, pre nedostatok kompetencií ho postúpili BSK.