Inšpektori práce skontrolovali gastroprevádzky v Nitre
Autor TASR
Nitra 10. novembra (TASR) - Inšpektorát práce Nitra skontroloval nitrianske gastroprevádzky. V súčinnosti s príslušníkmi cudzineckej polície sa v nedeľu 9. novembra inšpektori práce zamerali na odhaľovanie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na overenie splnenia podmienok na zamestnávanie cudzincov, informoval išpektorát.
Inšpektori práce skontrolovali celkovo 20 fyzických osôb. U piatich z nich bolo zistené podozrenie z porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
