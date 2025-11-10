Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inšpektori práce skontrolovali gastroprevádzky v Nitre

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Inšpektori práce skontrolovali celkovo 20 fyzických osôb.

Autor TASR
Nitra 10. novembra (TASR) - Inšpektorát práce Nitra skontroloval nitrianske gastroprevádzky. V súčinnosti s príslušníkmi cudzineckej polície sa v nedeľu 9. novembra inšpektori práce zamerali na odhaľovanie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na overenie splnenia podmienok na zamestnávanie cudzincov, informoval išpektorát.

Inšpektori práce skontrolovali celkovo 20 fyzických osôb. U piatich z nich bolo zistené podozrenie z porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
