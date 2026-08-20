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Inšpektori zverejnili stanovisku k zelenine a ovociu z Kamennej Poruby
Výsledky laboratórnych testov boli doručené obci tri týždne po tom, čo postrek na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión Rajec, postihol hornú časť obce smerom od Rajca.
Autor TASR
Kamenná Poruba 20. augusta (TASR) - Zelenina a ovocie z rastlín poškodených postrekom na báze dusíkatých látok na poli pri obci Kamenná Poruba v okrese Žilina v závere júla sú bezpečné a miestni obyvatelia ich môžu konzumovať. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta obce Jaroslav Turanec a zverejnil stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Žilina.
Výsledky laboratórnych testov boli doručené obci tri týždne po tom, čo postrek na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión Rajec, postihol hornú časť obce smerom od Rajca. „Inšpektori RVPS Žilina odobrali 6. augusta v najviac zasiahnutých záhradách vzorky uhoriek, červenej repy, rajčiakov, papriky, jabĺk a sliviek. Vzorky boli následne odoslané do laboratória Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne,“ uviedla v stanovisku doručenom obci riaditeľka RVPS Žilina Lívia Čičková.
Z dôvodu, že pre niektoré druhy ovocia a zeleniny nie sú ustanovené legislatívne limity pre obsah dusičnanov, RPVS Žilina po získaní výsledkov požiadala Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) o vykonanie analýzy rizika, ktorého cieľom bolo posúdiť a potvrdiť, či namerané hodnoty dusičnanov v analyzovaných vzorkách sú bezpečné pri konzumácii človekom.
„NPPC je poverenou osobou pre prípravu vedeckých stanovísk a poskytovania vedeckého poradenstva a vedeckej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. NPPC vo svojom stanovisku zo dňa 18. augusta potvrdilo, že všetky posudzované potraviny sú z hľadiska obsahu dusičnanov pre človeka bezpečné,“ dodala Čičková.
Výsledky laboratórnych testov boli doručené obci tri týždne po tom, čo postrek na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión Rajec, postihol hornú časť obce smerom od Rajca. „Inšpektori RVPS Žilina odobrali 6. augusta v najviac zasiahnutých záhradách vzorky uhoriek, červenej repy, rajčiakov, papriky, jabĺk a sliviek. Vzorky boli následne odoslané do laboratória Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne,“ uviedla v stanovisku doručenom obci riaditeľka RVPS Žilina Lívia Čičková.
Z dôvodu, že pre niektoré druhy ovocia a zeleniny nie sú ustanovené legislatívne limity pre obsah dusičnanov, RPVS Žilina po získaní výsledkov požiadala Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) o vykonanie analýzy rizika, ktorého cieľom bolo posúdiť a potvrdiť, či namerané hodnoty dusičnanov v analyzovaných vzorkách sú bezpečné pri konzumácii človekom.
„NPPC je poverenou osobou pre prípravu vedeckých stanovísk a poskytovania vedeckého poradenstva a vedeckej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. NPPC vo svojom stanovisku zo dňa 18. augusta potvrdilo, že všetky posudzované potraviny sú z hľadiska obsahu dusičnanov pre človeka bezpečné,“ dodala Čičková.