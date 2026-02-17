< sekcia Regióny
Inštitúcie a samosprávy ocenili počiny v kultúre na hornej Nitre
Autor TASR
Prievidza 17. februára (TASR) - Kultúrne inštitúcie, organizácie a samosprávy opäť ocenili výnimočné počiny v kultúrnej oblasti na hornej Nitre. Ocenenia za minulý rok vyhlásili v pondelok (16. 2.) večer v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi, ceny získalo viac ako 30 laureátov.
Hlavnými organizátormi oceňovania, ktoré sa konalo po 26. raz, bolo RKC v Prievidzi a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Cenu predsedu TSK za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry si prevzala dlhoročná pracovníčka v kultúre Amália Lomnická za oblasť akvizičnej a kurátorskej činnosti pre Galériu Imricha Vysočana v Prievidzi, sklársky majster Peter Dolinaj za oblasť uchovávania a popularizáciu tradičnej sklárskej výroby a riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková za dlhoročnú činnosť v kultúrno-osvetovej oblasti.
Ocenenia za tvorivý čin roka si odnieslo občianske združenie Ars Preuge za sériu inovatívnych kultúrnych podujatí na sídlisku Píly v Prievidzi, Vladislav „Aťo“ Horváth za produkciu albumu Hudba uhlia, Kultúrne centrum Bojnice za výrazné oživenie kultúrneho a umeleckého života v Bojniciach a Maroš Barok s Erikom Kližanom za publikáciu Príbeh vytesaný do kameňa.
Ďalších 21 osobností či kolektívov dostalo poďakovanie za dlhoročnú kultúrno-osvetovú, múzejnú a knižnično-informačnú činnosť, ako i poďakovanie za výrazný podiel na rozvoji miestnej kultúry.
Združenie na podporu kultúry K-2000 ocenilo za realizáciu netradičných kultúrnych projektov pracovníčku RKC v Prievidzi Moniku Bartušovú za projekt Hviezdna Prievidza a folklórnu skupinu Bazalička z Ráztočna za mimoriadne kvalitný a svieži výročný program.
Rok 2025 v oblasti kultúry označila Húsková za veľmi bohatý. „Opäť sa ukázalo, že znovu a znovu vznikajú v tomto regióne nové, veľmi zaujímavé kultúrne počiny. Naše kolektívy prichádzajú z celoslovenských i medzinárodných festivalov s vysokými hodnoteniami. Na základe toho, čo priniesli tieto kolektívy a jednotlivci, môžem povedať, že to bol rok bohatý, úspešný a plodný,“ priblížila.
Predseda TSK Jaroslav Baška podotkol, že každý región je niečím výnimočný, určite aj horná Nitra. „Sú tu zaujímaví a skvelí ľudia, ktorí pracujú v kultúre, podporujú kultúru a tvoria veľmi krásne hodnoty. Nie sú len to obrazy, nie je to len spev, hudba, ale veľa vecí, ktoré tento ťažko skúšaný región prezentujú,“ dodal.
