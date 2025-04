Inštitút pozýva verejnosť zapojiť sa do iniciatívy Živá Bratislava

Bratislava 5. apríla (TASR) - Inštitút aplikovanej ekológie Daphne pozýva verejnosť zapojiť sa do mapovania prírodnej rozmanitosti hlavného mesta prostredníctvom iniciatívy Živá Bratislava. TASR o tom informovala Jana Menkynová z environmentálneho vzdelávania inštitútu. Prvá verejná exkurzia sa uskutoční v sobotu na Devínskej Kobyle.



„Ide o projekt občianskej vedy, ktorý spája odborníkov, nadšencov prírody aj bežných obyvateľov s cieľom vytvoriť aktuálnu mapu mestských druhov. Stačí si všímať, čo rastie, lieta či sa pohybuje vo vašom okolí, zaznamenať to cez mobilnú aplikáciu iNaturalist a prispieť tak k lepšiemu poznaniu prírodného bohatstva Bratislavy,“ priblížila Menkynová.



Podľa zoológa Mareka Semelbauera zo Slovenskej akadémie vied ide o jednoduchý spôsob zapojenia sa verejnosti do mapovania druhov. „Výhodou aplikácie je, že môže fotiť naozaj každý - často práve nápadné a veľké druhy, medzi ktorými sú aj invázne, ako napríklad sršeň ázijský. Získavame tak cenné informácie aj o týchto živočíchoch,“ vysvetlil.



Menkynová ozrejmila, že cieľom iniciatívy je nielen zbierať cenné dáta o mestskej prírode, ale aj budovať komunitu ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí. „Každý, kto sa zapojí, pomáha vytvárať dôležité podklady pre ochranu mestských biotopov,“ podotkla s tým, že iniciatíva občianskej vedy Živá Bratislava bude prebiehať do augusta 2026.