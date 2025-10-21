< sekcia Regióny
Inštitút: V Prešove priblížime dosah vojny na cezhraničnú spoluprácu
Na konferencii vystúpia odborníci z univerzít a výskumných inštitúcií zo Slovenska, z Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Fínska, ako aj predstavitelia z praxe.
Autor TASR
Prešov 21. októbra (TASR) - Výzvy a perspektívy pohraničných regiónov v časoch neistoty, reziliencia a spolupráca na hraniciach EÚ a Ukrajiny a dosahy geopolitických zmien na slovensko-ukrajinské vzťahy sú témami medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Aktuálne výzvy a perspektívy slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Organizuje ju Inštitút politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v utorok v priestoroch Evanjelického kolégia v Prešove. TASR o tom informovali z Inštitútu politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Konferencia je organizovaná v rámci riešenia výskumného projektu APVV-21-0057 Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca počas a po pandémii COVID-19: faktory a perspektívy, vplyv na politiky, podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
Cieľom konferencie je predstaviť a diskutovať výskumné zistenia o dosahoch pandémie COVID-19 a ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine na slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu, ako aj identifikovať nové výzvy a perspektívy tejto spolupráce v meniacom sa politickom a inštitucionálnom prostredí.
Na konferencii vystúpia odborníci z univerzít a výskumných inštitúcií zo Slovenska, z Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Fínska, ako aj predstavitelia z praxe.
Konferencia je organizovaná v rámci riešenia výskumného projektu APVV-21-0057 Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca počas a po pandémii COVID-19: faktory a perspektívy, vplyv na politiky, podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
Cieľom konferencie je predstaviť a diskutovať výskumné zistenia o dosahoch pandémie COVID-19 a ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine na slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu, ako aj identifikovať nové výzvy a perspektívy tejto spolupráce v meniacom sa politickom a inštitucionálnom prostredí.
Na konferencii vystúpia odborníci z univerzít a výskumných inštitúcií zo Slovenska, z Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Fínska, ako aj predstavitelia z praxe.