Inštitút vyhlasuje súťaž návrhov revitalizácie Námestia Republiky

Bratislava 7. marca (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Petržalka vyhlasujú urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia Republiky v Petržalke. Jej cieľom je dospieť k návrhu funkčného a atraktívneho priestoru pre každodenný život slúžiaceho aj pre príležitostné kultúrne podujatia.



"Námestie Republiky je jedným z najväčších verejných priestorov v Petržalke, o to viac potrebuje komplexný prístup. Je to miesto, ktoré má potenciál významne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov vcelej lokalite, keďže susedí srozvojovou osou sídliska," uviedol v tejto súvislosti primátor hlavného mesta Matúš Vallo, poukazujúc i na to, že neďaleko bude prechádzať predĺžená električková trať v Petržalke.



Medzi kľúčovými požiadavkami je zveľadiť priestory námestia až po breh Chorvátskeho ramena s maximálnym rešpektovaním tvarovania brehu ramena a jeho súčasnej vegetácie. Priestor majú doplniť chýbajúce osvetlenie a priechody pre chodcov cez Jiráskovú ulicu, revitalizácia má priniesť riešenia adaptabilné na klimatické zmeny.



Návrhy bude posudzovať medzinárodná porota odborníkov z oblasti urbanizmu, architektúry a krajinnej architektúry, v hodnotiacej komisii bude mať zastúpenie i samospráva. Prvé kolo dvojkolovej architektonickej súťaže má uzávierku 16. mája 2022. Následne do druhého kola postúpia traja až piati účastníci s najlepšími návrhmi. Prvé vizualizácie novej podoby námestia uvidí verejnosť v septembri.