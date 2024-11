Integračné aktivity pre cudzincov v Michalovciach budú v novom centre

Michalovce 13. novembra (TASR) - V Michalovciach obnovia činnosť integračného centra pre cudzincov. Radnica uspela v národnom projekte Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov. Ako pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec, projekt vznikol ako odpoveď na zánik denného centra pre integráciu cudzincov, ku ktorému došlo v auguste.



"Aj mnohé slovenské deti, ktoré bývajú v blízkosti športovej haly, si obľúbili tieto podujatia. Uvedomili sme si, že nám tieto aktivity budú chýbať, a preto sme sa rozhodli uchádzať o dostupné zdroje," doplnil primátor.



V Michalovciach fungovalo veľkokapacitné centrum pre odídencov, ktoré ako prvé na Slovensku poskytovalo ubytovanie, stravu, poradenstvo a transport. V spolupráci s mestskou políciou a organizáciou Blue Dot vytvorili bezpečný priestor pre deti a rodiny, kde prebiehali integračné aktivity pre migrantov z Ukrajiny.



"Keďže doteraz koordináciu integračných aktivít zabezpečovala mestská polícia, rozhodli sme sa, že najlogickejším riešením bude začlenenie tejto funkcie do jej štruktúry," vysvetlil primátor Dufinec.



Na utorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili zmenu organizačnej štruktúry mestskej polície. Na základe výberového konania prijmú päť zamestnancov a dvoch pracovníkov na dohodu. V novom integračnom centre by mali pôsobiť koordinátor, psychológ, sociálny pracovník a animátor.



Na projekt získala samospráva dotáciu vyše 300.000 eur, pričom 85 percent financuje Európska únia a 15 percent štát, mesto vlastnými zdrojmi neprispieva. Nové centrum by malo začať fungovať na budúci rok, pričom integračné aktivity budú trvať 16 mesiacov.