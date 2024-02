Integračné centrum Košického kraja pomohlo vyše 3000 ľuďom

Košice 2. februára (TASR) - Integračné centrum Košického kraja, ktoré vzniklo s cieľom dlhodobej podpory ľudí prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny, pokračuje vo svojej činnosti aj v tomto roku. Novým prevádzkovateľom bude trojčlenné konzorcium organizácií Človek v ohrození, Liga za ľudské práva a Mareena, ktoré sa špecializujú na pomoc cudzincom a tvorbu národných politík v tejto oblasti. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).



Odídenci z Ukrajiny môžu v centre naďalej vyhľadať pomoc v súvislosti s orientáciou v meste Košice, pri komunikácii s úradmi, s hľadaním ubytovania a zamestnania, umiestňovaním detí do vzdelávacích zariadení alebo prihlasovaním na kurzy slovenského jazyka. Súčasťou služieb je i psychologické a právne poradenstvo.



Integračné centrum v Košiciach vzniklo pod záštitou KSK, pričom jeho prevádzkovateľom bola Nadácia DEDO. Podľa Aleny Vachnovej z nadácie, ktorá centrum viedla, bolo na úvod potrebné nastaviť procesy a model spolupráce. "Za rok a pol sme pomohli viac ako 3000 jednotlivcom, napríklad bývanie sme našli pre viac ako 300 rodín. Centrum pôvodne založilo deväť organizácií, situácia si vtedy vyžadovala rýchle a efektívne riešenie, dnes ho povedú tie organizácie, pre ktoré je pomoc utečencom a zraniteľným skupinám hlavným poslaním," priblížila. Nadácia DEDO bude podľa nej naďalej pracovať na napĺňaní svojej misie ukončovania bezdomovectva rodín na východnom Slovensku.



Predseda KSK Rastislav Trnka skonštatoval, že založiť Integračné centrum Košického kraja spolu s partnermi, ktorí najlepšie vnímajú potreby odídencov, sa od začiatku javilo ako dobrý krok. "Portfólio služieb je naďalej komplexné a realizované na vysokej úrovni," dodal.



Centrum bude svoje služby poskytovať klientom aj naďalej vo svojich priestoroch na Strojárenskej ulici v Košiciach v pracovné dni od 8.30 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h. Formy pomoci a ďalšie podrobnosti sú dostupné na stránke www.ukraineslovakia.sk/sk/services/p7779/.