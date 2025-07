Integrovaná doprava bude od 1. 8. fungovať v celom Žilinskom kraji

Žilina 15. júla (TASR) - Do systému integrovanej dopravy (IDS) sa od 1. augusta zapoja aj posledné dva regióny Žilinského kraja - Liptov a Orava. Na utorkovom tlačovom brífingu o tom informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová. Od budúceho mesiaca tak budú cestujúci môcť využívať výhody integrovanej dopravy na celom území kraja.



Rozšírenie IDS do oravského a liptovského regiónu umožňuje nová dohoda o spolupráci, ktorú ŽSK podpísal s Ministerstvom dopravy SR, Národnou dopravnou autoritou a zástupcami miest Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš.



„Integrovaná doprava má jasný cieľ, a síce ponúknuť obyvateľom kraja cenovo dostupné, jednoduché a pohodlné cestovanie. Teší ma, že do systému pribúdajú aj posledné dva regióny kraja a mestské samosprávy, vďaka čomu sa IDS ŽSK stáva jedným z najkomplexnejších systémov verejnej dopravy na Slovensku,“ uviedla Jurinová.



Ako doplnila, ŽSK má s integrovanou dopravou ďalšie plány. „Pripravujeme rozšírenie integrácie všetkých druhov dopravy smerom na západ, na celé Považie, a teda aj do Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je už pol roka súčasťou integrovaného dopravného podniku,“ dodala Jurinová.



Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Igora Chomu má integrovaná doprava na Slovensku budúcnosť. „Chcem za naše ministerstvo potvrdiť, že budeme akýmkoľvek spôsobom nápomocní a vychádzať v ústrety predovšetkým z pohľadu malej železničnej dopravy. Dúfam, že integrovanému dopravnému systému sa bude dariť, pretože má svoju logiku a opodstatnenie,“ poznamenal Choma.



Konateľ Integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianskeho kraja Richard Staškovan avizoval novinku, ktorou bude nová aplikácia pre verejnú osobnú dopravu. Tá umožní vyhľadávanie dopravných spojení, kúpu cestovných lístkov a poskytne aj informácie o nadväznosti spojov a ich prípadných meškaniach. „Mobilnú aplikáciu plne testujeme a verím, že od 1. augusta bude k dispozícii,“ dodal Staškovan.