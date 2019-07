Integrovaný dopravný systém sa rozširuje o železničný uzol Trnava

Podľa obchodného riaditeľa národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko Karola Martinčeka premávajú v súčasnosti v špičke vlaky medzi Bratislavou a Trnavou v 20-minútových intervaloch.

Trnava 31. júla (TASR) - Integrovaný dopravný systém (IDS), ktorý v súčasnosti funguje na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), sa od prvého augustového dňa rozširuje aj do Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). V nultej fáze rozširovania sa do systému zapojí železničný uzol Trnava. „V praxi to bude znamenať, že cestujúci, ktorý si kúpi v Trnave integrovaný cestovný lístok na osobný alebo regionálny vlak do Bratislavy, bude môcť s týmto lístkom cestovať aj v bratislavskej mestskej hromadnej doprave,“ informovala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.



Podľa obchodného riaditeľa národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko Karola Martinčeka premávajú v súčasnosti v špičke vlaky medzi Bratislavou a Trnavou v 20-minútových intervaloch. „Na to, aby správne fungovala integrovaná doprava, by mal byť interval nastavený na zhruba 15 minút. Treba zvýšiť priepustnosť tratí, ktoré máme k dispozícii,“ uviedol Martinček.



V nultej fáze rozšírenie IDS za hranice BSK zatiaľ lístok nebude platiť aj na spoje hromadnej dopravy v Trnave. „Na ďalšom rozširovaní systému v Trnavskom kraji budeme spolupracovať so samosprávami mesta a kraja. V súčasnosti samosprávy pripravujú súťaže na nových či staronových dopravcov, naša spolupráca sa naštartuje už s novými dopravcami,“ uviedla Horčíková. Tento proces by mal byť ukončený do roku 2022.



Integrácia železničnej trate z Bratislavy do Trnavy je súčasťou projektu SubNodes, ktorého cieľom je skvalitniť prepojenie verejnou osobnou dopravou medzi dopravným uzlom siete TEN-T a sekundárnymi dopravnými uzlami. V rámci projektu by sa zároveň mala vypracovať štúdia realizovateľnosti. Slúžiť bude ako podkladový základný strategický dokument pre ďalšie rozširovanie IDS aj v Trnavskom kraji. Podľa slov Horčíkovej je štúdia vo fáze spracovania. „Pre analytickú časť sme využili dáta o pohybe sim kariet od mobilných operátorov. Zistili sme, že medzi Bratislavou a Trnavou sa na dennej báze pohybuje 20.000 sim kariet, z toho 11.000 v smere z Trnavy do Bratislavy a 9000 v opačnom smere,“ skonštatovala.