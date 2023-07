Integrovaný dopravný systém Žilinského kraja sa rozšíril o 56 obcí

Žilina 31. júla (TASR) - Do Integrovaného dopravného systému (IDS) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa od nedele (30. 7.) zapojilo ďalších 56 obcí. IDS, ktorého súčasťou sú aj vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), tak pokrýva kompletne okresy Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Pripomenul, že jeden prestupný cestovný lístok na rôzne druhy verejnej osobnej dopravy prináša uľahčenie cestovania v rámci IDS ŽSK. "V ponuke sú predplatné cestovné lístky na 30, 90 a 365 dní, ktoré si cestujúci môžu zakúpiť podľa vybraných zón. Ak už vlastnia dopravnú kartu niektorého zo zapojených dopravcov (ZSSK, SAD Žilina, DPMŽ), predplatné cestovné lístky si môžu zakúpiť aj v ich e-shopoch. Po novom sú predplatné cestovné lístky platné aj v spojoch dopravcu ARRIVA Liorbus, prechádzajúcich cez integrované územie," uviedol.



Karty vydané zapojenými dopravcami môžu podľa neho cestujúci naďalej využívať v rámci IDS ŽSK. "Ak má cestujúci v súčasnosti viac kariet od rôznych dopravcov, na cestovanie v rámci IDS ŽSK mu stačí už len jedna dopravná karta. Bez ohľadu na to, v ktorom dopravnom prostriedku sa nachádza," vysvetlil hovorca ZSSK.



Podotkol, že tarifa IDS ŽSK priniesla výrazné zľavy pre pravidelných cestujúcich, ktorí budú využívať predplatné cestovné lístky. "Deti do šesť rokov cestujú v celom IDS ŽSK bezplatne. Nárok na zľavnené cestovné majú deti od šiestich do 16 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov veku, seniori, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S a sprievodcovia ŤZP-S," priblížil Kováč.



Zároveň podľa neho pribudla od nedele možnosť zvýhodneného cestovania pre rodiny s deťmi počas víkendov a sviatkov. "S jedným základným sieťovým cestovným lístkom (platným 24 alebo 72 hodín) môžu počas víkendov a sviatkov cestovať až dvaja dospelí vrátane maximálne troch detí do 16 rokov. S jedným lístkom môžu počas jeho platnosti vykonať neobmedzený počet ciest v celom integrovanom území, s využitím všetkých dopravných prostriedkov zapojených dopravcov - vlak, prímestské autobusy, MHD Žilina, Kysucké Nové Mesto alebo Čadca," dodal.



Po rozšírení sú do IDS ŽSK zapojené železničné linky Žilina - Predmier - Púchov (vlaky kategórie Os a REX) - po zastávku Predmier, Žilina - Čadca - Skalité - Serafínov (vlaky kategórie Os), Čadca - Makov (vlaky kategórie Os), Žilina - Vrútky - Kraľovany - Ružomberok - Liptovský Mikuláš - Važec - Poprad-Tatry (vlaky kategórie Os) - po zastávku Nezbudská Lúčka-Strečno, Žilina - Rajec (vlaky kategórie Os), uzavrel hovorca ZSSK.