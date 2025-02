Inteligentná domáca asistentka pomohla seniorke s ťažkosťami

Handlová 24. februára (TASR) - Inteligentná domáca asistentka (IDA) zachránila život seniorke z Handlovej. Osamelo žijúca žena so zdravotnými ťažkosťami si prostredníctvom nej privolala pomoc mestských policajtov. Informovala o tom Mestská polícia (MsP) Handlová na sociálnej sieti.



"Osamelo žijúca Handlovčanka sa ocitla v zlom zdravotnom stave, keď dostala závrat a spadla na zem. Po páde stále pociťovala nevoľnosť, a preto využila osobný tracker IDA, kde stlačila núdzové tlačidlo, vďaka ktorému sa dovolala na stálu službu mestskej polície," priblížili mestskí policajti.



Do miesta bydliska podľa nich okamžite vyslali hliadku, ktorá seniorke poskytla prvú pomoc a privolala jej záchrannú zdravotnú službu. "Záchranári vyhodnotili, že osobu je nutné previezť do nemocnice," doplnili.



Elektronický systém IDA je bezplatná sociálna služba Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorá je určená pre seniorov žijúcich osamote, osoby s rizikovým ochorením či s ťažkým zdravotným postihnutím. Pozostáva zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera, pomocou ktorých IDA spoznáva dennú rutinu prijímateľa. V prípade vzniku rizikovej situácie, napríklad náhleho zhoršenia zdravia, cudzej osoby v domácnosti a podobne, systém sám vyšle upozornenie o možnom probléme blízkej osobe. Dohliadajúca osoba preverí situáciu spätným zavolaním a v prípade potreby privolá pomoc. V Handlovej môžu osamelo žijúce osoby využiť ako dohliadajúcu osobu MsP. Vlani ju tam využívalo takmer 20 domácností.