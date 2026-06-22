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Interakciu so samosprávou v Pezinku umožní aj komunikačná platforma

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Samospráva chce využívať aplikáciu aj na online ankety.

Autor TASR
Pezinok 22. júna (TASR) - Od utorka 23. júna budú môcť obyvatelia Pezinka komunikovať so samosprávou novým spôsobom. Prostredníctvom aplikácie budú môcť nahlásiť podnet z verejného prostredia - napríklad výtlk, poškodený mobiliár, poruchu verejného osvetlenia či inú situáciu, ktorá si vyžaduje riešenie.

Komunikačná platforma Munipolis zároveň umožní obyvateľom dostávať priamo do mobilu, prostredníctvom mailov či SMS dôležité informácie, napríklad o odstávkach, haváriách a dopravných obmedzeniach. Rovnako aj pozvánky na podujatia v meste,“ uviedol vedúci referátu komunikácie Mestského úradu (MsÚ) Pezinok Michal Lukáč.

Samospráva chce využívať aplikáciu aj na online ankety.
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