Interaktívnu výstavu Keď putovali Slováci uviedli v Parku pod Borinou

Nitra 30. augusta (TASR) – Na interaktívnej výstave Keď putovali Slováci sa návštevníci v Parku pod Borinou v Nitre dozvedia aj to, že lístok na loď do Ameriky mohol stáť celý majetok, že Baničov padák vyzeral úplne inak, ako si ho predstavujeme, ale aj o Slovákoch, ktorí cestovali do Kirgizska budovať Sovietsky zväz. Výstavu pripravilo občianske združenie (OZ) ŠOK – Šport Osveta Kultúra.



Interaktívna výstava je venovaná 100. výročiu ukončenia najväčšej migračnej vlny z nášho územia. Súčasťou podujatia je množstvo zaujímavostí, ale aj široký program pre deti. "Podujatie spracúva tému vysťahovalectva, ktorá je mimoriadne aktuálna aj v súčasnosti. Ocitli sme sa síce na opačnej strane barikády, avšak často si neuvedomujeme, ako veľmi sú Slováci spätí s núteným cestovaním za hľadaním lepšieho sveta. Práve to má objasniť výstava," uviedol predseda združenia Ján Ivančík.



Pri príprave výstavy sa organizátori inšpirovali aj podkladmi zozbieranými od staršej generácie, ktorá si trend vysťahovalectva často zažila i na vlastnej koži. Podujatie preto v sebe prepája tri generácie, ktoré ho jednak pripravovali a pre ktoré je určené.



Výstava prezentuje život bežných Slovákov, ktorí sa vydali hľadať lepšie životné podmienky, ale je aj o významných osobnostiach pôsobiacich za hranicami. Výstava interaktívnym spôsobom podáva svedectvo o pretrhnutých rodinných putách či návratoch, ktoré sa nikdy nekonali, ale aj o potrebe urgentne zmeniť šatník po príchode do nového sveta.



"Hľadanie nového domova nie je pre nikoho jednoduchou skúsenosťou. Lístok za more stál celý majetok. Slováci si naň často požičali a splatiť ho museli tvrdou prácou v baniach. Naši krajania pritom zväčša prijímali robotu, ktorú už iní vysťahovalci, najmä Íri, robiť za biednu plácu nechceli," doplnil Ivančík.



Podujatie sa koná v parku pod Borinou v Nitre, na Klokočine a je súčasťou snahy organizátorov priniesť kultúru a osvetu aj na sídlisko.