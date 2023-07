Interaktívny chodník v bojnickej zoo poučí o finančnej gramotnosti

Bojnice 4. júla (TASR) - Finančné vzdelávanie a ochranu prírody prepája nový interaktívny náučný chodník v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach. Najnovší projekt z dielne 5peňazí Národnej banky Slovenska (NBS) poučí návštevníkov o finančnej gramotnosti cez funkciu šéfa zoo, otvorili ho v utorok.



"Doteraz to vyzeralo tak, že zoologická záhrada a finančné vzdelávanie je nespojiteľné, ale my sme si povedali, že je. Zdvihli sme deti a ich rodičov zo školských lavíc, keďže sa začínajú prázdniny, a s naším projektom 5peňazí sme im doniesli kus vzdelávania. Naučiť sa niečo o peniazoch a prírode je celkom fajn program na leto," povedala výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa NBS Júlia Čillíková.



Chodník v rámci projektu staň sa šéfom zoologickej záhrady má podľa nej niekoľko zastávok, na ktorých návštevníci môžu vyriešiť úlohy, aby vedeli, čo znamenajú peniaze, akú majú hodnotu, čo si za ne môžu kúpiť, že ani pôžička nie je zadarmo a že za všetko musia platiť.



"Interaktívny chodník spája ochranu prírody s finančnou gramotnosťou a príjemnou hrou, ako sa stať šéfom zoo, kde rozumne vysvetľujeme to, ako sporiť, a to na príklade chodu zoologickej záhrady. Aby si aj deti uvedomili, ako je najjednoduchšie hospodárne a efektívne narábať s finančnými prostriedkami," ozrejmil riaditeľ Národnej zoo Bojnice Tomáš Hulík.



Náučný chodník navrhli a vytvorili tím 5peňazí z NBS a odborníci z národnej zoo spolu so žilinským scénografom Jurajom Poliakom a ilustrátorkou Namiko Uchnárovou.



Finančné vzdelávanie je podľa Čillíkovej vecou, v ktorej Slováci vôbec nevynikajú. "Keď sme pred troma rokmi štartovali projekt 5peňazí, jedným z cieľov bolo spojiť sa s partnermi a zlepšiť finančné vzdelávanie. Naším ďalším partnerom je zoologická záhrada a určite prispeje k tomu, že sa to trochu zlepší."