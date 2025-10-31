< sekcia Regióny
Interaktívny panel v Seredi pripomína nezvestné osoby a ich príbehy
Sereď 31. októbra (TASR) - Interaktívny LED panel, umiestnený vo vestibule Mestského úradu (MsÚ) v Seredi, pripomína nezvestné osoby a ich príbehy. Projekt Stratené príbehy realizovaný občianskym združením (OZ) Záchranný systém Slovensko odštartoval v Seredi svoju plánovanú púť po Slovensku. TASR o tom informovala Zuzana Slahučková z MsÚ.
Návštevníci úradu si môžu na LED paneli pozrieť krátke príbehy viac ako 100 ľudí, ktorí sú nezvestní dlhé roky - niektorí dokonca viac ako desaťročie. „Veríme, že aj po rokoch sa môže objaviť niekto, kto si spomenie na detail, ktorý posunie pátranie ďalej,“ priblížil predseda OZ Milan Uhrič.
Podľa primátora Serede Ondreja Kurbela ide o tému, ktorá sa dotýka mnohých rodín na Slovensku, hoci sa o nej často nehovorí. „Sereď sa do projektu zapojila preto, lebo chceme byť mestom, ktoré si všíma dôležité spoločenské témy a podporuje ľudí, ktorí pomáhajú druhým,“ ozrejmil.
LED panel s projektom Stratené príbehy bude vo vestibule mestského úradu umiestnený do 14. novembra. OZ Záchranný systém Slovensko sa už niekoľko rokov venuje pátraniu po nezvestných osobách. Popri tom sa zameriava aj na osvetu o fenoméne nezvestnosti.
