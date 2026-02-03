< sekcia Regióny
Interiér domu smútku v Poprade prešiel čiastočnou úpravou
Pôvodné lavice vnútri nahradili novými lavicami z masívneho dreva.
Autor TASR
Poprad 3. februára (TASR) - Interiér domu smútku na cintoríne v popradskej mestskej časti Veľká prešiel čiastočnou úpravou. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že cieľom bolo zlepšiť podmienky pre priebeh smútočných obradov a zvýšiť celkový komfort účastníkov na smútočných obradoch.
Pôvodné lavice vnútri nahradili novými lavicami z masívneho dreva. „Tie sú nielen pohodlnejšie, ale aj esteticky vhodnejšie do priestoru domu smútku a vďaka kvalitnému materiálu by mali mať dlhú životnosť,“ uviedlo mesto. Súčasťou realizovaných úprav bola aj výmena stojana na živé kvety, stolíkov a stojanov na vence.
Konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb Poprad Marek Budzák dodal, že dlhodobo evidovali viacero podnetov od účastníkov smútočných obradov. „Poukazovali na nepohodlnosť pôvodných lavíc. Keďže staré sedenie slúžilo v dome smútku ešte od jeho otvorenia, oprávnene si už zaslúžilo výmenu,“ skonštatoval.
