Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Regióny

Interiér domu smútku v Poprade prešiel čiastočnou úpravou

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Pôvodné lavice vnútri nahradili novými lavicami z masívneho dreva.

Autor TASR
Poprad 3. februára (TASR) - Interiér domu smútku na cintoríne v popradskej mestskej časti Veľká prešiel čiastočnou úpravou. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že cieľom bolo zlepšiť podmienky pre priebeh smútočných obradov a zvýšiť celkový komfort účastníkov na smútočných obradoch.

Pôvodné lavice vnútri nahradili novými lavicami z masívneho dreva. „Tie sú nielen pohodlnejšie, ale aj esteticky vhodnejšie do priestoru domu smútku a vďaka kvalitnému materiálu by mali mať dlhú životnosť,“ uviedlo mesto. Súčasťou realizovaných úprav bola aj výmena stojana na živé kvety, stolíkov a stojanov na vence.

Konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb Poprad Marek Budzák dodal, že dlhodobo evidovali viacero podnetov od účastníkov smútočných obradov. „Poukazovali na nepohodlnosť pôvodných lavíc. Keďže staré sedenie slúžilo v dome smútku ešte od jeho otvorenia, oprávnene si už zaslúžilo výmenu,“ skonštatoval.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov