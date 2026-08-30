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Interná časť urgentu v Košiciach sa vráti do pôvodných priestorov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od 7.00 do 15.30 h bude dočasné pracovisko z dôvodu sťahovania uzatvorené.

Autor TASR
Košice 30. augusta (TASR) - Oddelenie urgentného príjmu (OUP) - interná časť Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach na Rastislavovej ulici sa vráti po ukončení stavebných úprav v pondelok (31. 8.) do priestorov VI. pavilónu. Informuje o tom UNLP na sociálnej sieti.

Nemocnica tiež uviedla, že počas sťahovania bude do 7.00 h OUP - interná časť plnohodnotne fungovať v dočasných priestoroch Neurologického oddelenia v XVIII. pavilóne na 4. poschodí. Od 7.00 do 15.30 h bude dočasné pracovisko z dôvodu sťahovania uzatvorené. „Sanitky budú v tomto čase presmerované na OUP na Triede SNP 1,“ doplnila.

Od 15.30 h bude OUP - interná časť už plnohodnotne fungovať vo svojich pôvodných priestoroch VI. pavilónu v nepretržitom 24-hodinovom režime. Nemocnica dodala, že o prípadných zmenách bude verejnosť priebežne informovať.
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